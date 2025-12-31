Üreticilere 3 bin 600 Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında başlattığı yüzde 50 hibeli Trabzon hurması fidanı dağıtımı için tören düzenledi. Törende, başvuruda bulunan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere toplam 3 bin 600 adet Trabzon hurması fidanı yüzde 50 hibeli verildi. Bu arada 31 Aralık çarşamba (yarın) gününün 2026 ÇKS başvurusu için son tarih olduğu hatırlatıldı.

KULLAR ÜRETİM FİDANLIĞI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Proje çerçevesinde Başiskele ilçesine bağlı Kullar Üretim Fidanlığı’nda düzenlenen dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, İzmit Ziraat Odası başkanı Yusuf Karaaslan, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

“ÇOK FARKLI ALANLARDA DESTEKLEME YAPTIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balkan Vekili Berna Abiş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar pek çok farklı dalda desteklemeler gerçekleştirdik. Aslında bunların en yakın şahitleri, tanıkları da sizlersiniz. Biliyorsunuz ceviz, badem, kivi, yaban mersini, ahududu ve pek çok farklı dalda destekleme yaptık. Bugün de Trabzon hurması desteği yapacağız. Hem pazar talebi giderek artan hem de ekonomik değeri yüksek olan bir ürünü desteklemeyi planlıyoruz. Yüzde 50 hibeli vereceğimiz desteklerimizi 3 bin 600 adet Trabzon hurması oluşturacak. Bunu alan olarak ifade etmek gerekirse 103 dekar yapıyor. Yani 13-14 tane futbol sahası büyüklüğündeki bir alan bugün fidanlarla buluşacak” dedi.

“TOPRAĞIMIZ, KOCAELİ’MİZ KAZANIYOR

Üreticileri her alanda desteklediklerini söyleyen Abiş, “Üreticimizi destekledikçe toprağımızda kazanıyor, toprağımızda kazandıkça da bizim Kocaeli’miz hem güç kazanıyor hem değer kazanıyor. Bu nedenle biz çiftçilerimizin üzerindeki yükü hafifletmek, üretimi sürekli hale getirebilmek adına bu destekleri de her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yalnız değilsiniz. İl Tarım Müdürlüğümüz, İzmit Ziraat Odası, bizim kendi çalışma arkadaşlarımız ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız hakikaten emek veriyorlar. Ama en büyük teşekkürü biz bütün paydaşlarımızla birlikte siz kıymetli çiftçilerimize yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İL TARIM MÜDÜRÜ ÖZERDEM’DEN ÇKS UYARISI

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem ise, “Tarımın her alanında çiftçilerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 2026 yılının bol bereketli ve kazançlı geçmesini diliyor ve üreticilerimize 31 Aralık çarşamba (yarın) gününün 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvurusu için son tarih olduğunu hatırlatmak istiyorum. Başvurusunu yapmamış olan çiftçilerimiz dosyalarını yarın teslim edebilirler” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemizin tarıma ve üreticiye verdiği önemin en güzel örneklerinden biri olan bu fidan dağıtım töreninde bulunmaktan mutluyum.

Çiftçimizin üretimde kalmasını sağlamak amacıyla uzun yıllardır devam eden tarımsal destekleri için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle uyumlu şekilde yürütülen çalışmalar için ayrıca teşekkür ederim” dedi.

PAZARDA TALEBİ ARTIYOR

Bu destekle yaklaşık 103 dekar (yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde) tarım arazisi Trabzon hurması yetiştiriciliğine kazandırılacak. Trabzon hurmasının pazarda giderek artan talebi ve yüksek ekonomik getirisi göz önüne alındığında, bu fidanların Kocaeli tarımına önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

TOPLAMDA 850 ÜRETİCİ YARARLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, bugüne kadar ceviz, badem, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kivi ve kestane gibi birçok meyve fidanı desteğiyle 850 üreticiye 3 milyon TL’lik hibeli fidan dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu yılki Trabzon hurması desteğiyle birlikte proje kapsamındaki toplam fidan sayısı daha da artmış olacak.





