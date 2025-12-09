Üst geçitler, kadına şiddete karşı “turuncu” renkle aydınlatıldı; Büyükşehir’den kadına şiddete karşı turuncu mesaj

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Büyükşehir, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi simgeleyen turuncu rengi bu yıl da kentin önemli noktalarına taşıdı.

ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM İÇİN ORTAK DAYANIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı” kent genelinde farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza attı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyada kadına yönelik şiddetle mücadeleyi simgeleyen turuncu rengi bu yıl da kentin önemli noktalarına taşıdı. Bu kapsamda Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Turgut Özal ve Doktor Sadık Ahmet üst geçitleri, turuncu ışıklarla aydınlatıldı. Bu etkinlikle toplumda farkındalığı artırmak ve şiddetsiz bir yaşam için ortak dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

ÜST GEÇİTLER ÖNEMLİ GÜNLERDE RENKLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, daha önce de çeşitli özel gün ve tematik farkındalık kampanyaları kapsamında üst geçitler ile bazı simgesel yapı ve alanlarda farklı renklerde ışıklandırmalar yapmıştı. Bu çalışmalar arasında Dünya Engelliler Günü, Yeşilay Haftası, Down Sendromu Farkındalık Günü ve önemli ulusal günlere yönelik aydınlatmalar da bulunuyor.

TOPLUMA GÜÇLÜ BİR GÖRSEL MESAJ

Büyükşehir yetkilileri, renk temalı ışıklandırma uygulamalarının toplumda güçlü bir görsel mesaj oluşturduğunu ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alındığını ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu vesilesiyle bir kez daha tüm toplumu kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye destek olmaya davet etti.





(Erkan ERENLER)