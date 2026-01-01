banner1221
GENEL:
Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, bu yıl da geleneği bozmadı: İlk ziyaret şehit ailelerine yapıldı

Başkan Büyükakın, bu yıl da geleneği bozmadı, yeni yıl programlarına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek başladı. Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, şehitlerimiz Komando Er Ümit Balkan ve Jandarma Komando Er Muhammet Güçlü’nün ailelerini ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı.

01 Ocak 2026 Perşembe 10:55

 BALKAN VE GÜÇLÜ AİLELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2025'i geride bıraktığımız son saatlerde de sahadaydı. Başkan Büyükakın geleneği bozmadı ve yılbaşı programına Vali İlhami Aktaş ile birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek başladı. Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın ilk olarak, 2006 yılında Şırnak'ta teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Komando Er Ümit Balkan’ın baba evini ziyaret etti. Şehit annesi Fatma Balkan ile görüşen Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’ın bir sonraki durağı, 1999 yılında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Muhammet Güçlü’nün baba ocağı oldu.

 

BÜYÜKAKIN: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Anne Azime Güçlü ile hasbihal eden ve hal hatır soran Başkan Büyükakın, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, "Bu topraklar için canlarını feda eden Şehit Ümit Balkan ve Şehit Muhammet Güçlü başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizin her zaman yanındayız. Yeni yılın; sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.


(Erkan ERENLER)

