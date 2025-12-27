YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında 2026 Yılı Proje Teklif Çağrısı ilan edildi. Programla, kentte sivil toplumun güçlendirilmesi ve katılımcı yerel yönetim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

KENTLİLİK BİLİNCİ VE KATILIMCILIK ÖN PLANDA

YEDEP 2026 çağrısı, önceki yıllarda olduğu gibi kentlilik bilincinin artırılması ve katılımcılığın güçlendirilmesi ana temasıyla hayata geçirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sürdürülen program kapsamında; gönüllülüğün teşvik edilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, yerel değerlerin korunması ve tanıtılması, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcılığın desteklenmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

2022 yılından bu yana kesintisiz devam eden YEDEP ile kentte daha bilinçli, katma değeri yüksek ve iş birliğine dayalı projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

STK’LARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİMLER DÜZENLENECEK

Proje teklif çağrısının ilan edilmesiyle birlikte, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenecek. Toplantılarda programın kapsamı, hedefleri ve başvuru süreçleri detaylı şekilde anlatılacak, katılımcılara rehberlik sağlanacak. Eğitimlerin yer ve tarihleri, STK’lara SMS ve e-posta yoluyla duyurulacak.

BAŞVURULAR 1 OCAK’TA BAŞLIYOR

YEDEP 2026 için son başvuru tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirlendi. Sivil toplum kuruluşları proje başvurularını, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren

www.sivildunyakocaeli.com ve www.kocaelikentkonseyi.org adresleri üzerinden yer alan YEDEP başvuru portalı aracılığıyla online olarak yapabilecek. Başvuru rehberi, künye (özet) ve detaylı duyurulara da aynı platformlardan erişilebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

YEDEP 2026’ya başvuracak kuruluşların;

Kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip STK (dernek, vakıf, federasyon veya konfederasyon) olması,

Kocaeli’de faaliyette bulunması,

Son yıla ait beyannamesini vermiş olması,

Sivil Dünya Kocaeli platformuna kayıtlı bulunması gerekiyor.

Program kapsamında küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere üç ayrı destek alanı bulunuyor.

Küçük ölçekli projeler için STK’nın 2026 yılı veya öncesinde kurulmuş olması,

Orta ölçekli projeler için STK’nın 2024 yılı veya öncesinde kurulmuş ve mali, proje ile idari kapasite açısından deneyimli olması,

Büyük ölçekli projeler için ise STK’nın 2023 yılı veya öncesinde kurulmuş ve yeterli deneyime sahip olması şartı aranıyor.

