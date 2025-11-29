Yourban Projesi Genç Tasarım Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

GTÜ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Programda ilk olarak proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirildi. Daha sonrasında ise Prof. Dr. Elif Özlem Aydın ve Prof. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan bir konuşma gerçekleştirdi. Programda son olarak bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliğini çok önemsediklerini vurgularken, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Salonda bulunan gençlere de hitaben bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, “Çayırova olarak çok stratejik bir konumdayız. Geçiş güzergahında olan bir ilçeyiz. Çayırova’nın öneminin farkındalığına varırsak, şehrin geleceğine yön vermiş oluruz. Ne yapacaksak, her zaman bilimi merkeze alarak hareket ettik. GTÜ ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim GTÜ ile kurduğumuz diyalogların bir ürünü olarak bu proje ortaya çıktı. Bu anlamda da GTÜ’ye çok teşekkür ediyorum.
GENÇLERİN FİKİRLERİYLE
ŞEHİRLER DAHA GÜZEL OLACAK
Gençlerimizin yaşadığı şehrin yönetimine, şekillendirilmesine katılım sağlamasını istiyoruz. Çayırova’da bunca sürede gençler için ne yaptık, ikinci kapalı spor salonumuzu yapıyoruz. Yaklaşık 200 bin metrekareye yakın yeşil alan oluşturduk. Millet bahçemizi yaptık halkımızın kullanımına sunduk. Sizler bu çalışmalara dahil oldukça, her bir gencimiz yaşadığı şehirde yerel yönetimlerle fikirlerini paylaşırsa bizim şehirlerimiz daha güzel olacak.”
SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DENEYİM
Konuşmaların ardından programda ödül törenine geçildi. Üniversitelerin mimarlık fakülteleri arasında yapılan tasarım yarışmasında ise ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Daha sonrasında ise Türkiye’de bir ilk olarak ödül almaya hak kazanan projeler, sanal gerçeklik ortamında VR Gözlükleri ile katılımcılara gözlemletildi. Jüri oylaması sonrasında ödül almaya hak kazanan projeler şunlar oldu;
EŞDEĞER BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ
EŞİK
Ekip Başı: Tuğba Şengül (Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık, Lisans)
Ekip Üyeleri: Ayşenur Kıymet (İzmir Demokrasi Üniv., Peyzaj Mimarlığı); Esra Kurt *(DEÜ, Mimarlık) *
VAHA
Ekip Başı: Batuhan Atasoy (DEÜ, Mimarlık)
Ekip Üyeleri: Erman Erdem (DEÜ, Mimarlık); Yağmur Fakı (DEÜ, Mimarlık); Öykü Yıldız (DEÜ, ŞBP)
AKSON
Ekip Başı: Beha Akbaş (Erciyes Üniv., Mimarlık)
Ekip Üyeleri: Bilal Uruç (Erciyes Üniv.); Fatih Kızılok (Erciyes Üniv.); Elif Öztürk (Erciyes Üniv., ŞBP YL)
EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLLERİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ekibi
Ekip Başı: Amine Gül Ceylan
Ekip Üyeleri: Şerife Yıldız; Ümit Şuara Albayrak; Nisanur Başyıldız; Abdulmecit Çağatay Tufan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ekibi
Ekip Başı: Abdulkadir Çeri
Ekip Üyeleri: Aslı İrem Aydın; Ferhan Hurşit Döner
Gebze Teknik Üniversitesi Ekibi
Ekip Başı: Ertuğrul Emre Hüsrev
Ekip Üyeleri: Yusuf Çiftçi; Ataberk Kahraman; İpek Tuana Ulusoy
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
Pamukkale Üniversitesi & İzmir Demokrasi Üniversitesi
Ekip Başı: Bilge Uluışık
Ekip Üyesi: İdil Eremen
Gebze Teknik Üniversitesi Ekibi
Ekip Başı: İrem Can
Ekip Üyeleri: Fatma Berra Şeker; Ahmed Faisal Abdulaziz Ahmed Al-Maazabı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ekibi
Ekip Başı: Nisa Nur Çapık
Ekip Üyeleri: Mustafa Kocaman; Emine Kevser Zeybek; Alp Zincir; Engin Can Altun
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ekibi
Ekip Başı: İrem Şimşek
Ekip Üyeleri: Sena Demirkaya; Beyza Eylül İnce; Amine Bayındır; Fatma Azra Bülbül
