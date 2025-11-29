Yourban Projesi Genç Tasarım Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Çayırova Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Yourban KentSenin Projesi kapsamında düzenlenen, Genç Tasarım Aşıklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi’nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül almaya hak kazanan projeler, Türkiye’de bir ilk olarak sanal gerçeklik ortamında törene katılan misafirler tarafından deneyimlendi.

Çayırova Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin işbirliğinde oluşturulan Yourban Projesi kapsamında düzenlenen genç tasarım yarışmasında ödül kazanan öğrenciler belli oldu. Avrupa Komisyonu’na bağlı Avrupa İnovasyon ve Teknoloji (EIT) Birimi tarafından desteklenen YOUrban-KentSenin Projesi, kentsel tasarım ve inovasyon alanlarında ortak çalışmalar yürütüldü, katılımcı süreçlerle şehirdeki sorunlara yenilikçi çözümler üretildi ve proje sonuçlarının sürdürülebilir kılınması sağlandı. Proje kapsamında duyurusu yapılan Genç Tasarım Aşıklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi’nin ödül töreni ise bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, GTÜ Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan, GTÜ Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Funda Tan Bayram, öğrenciler ve davetliler katılım sağladı.

GTÜ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda ilk olarak proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirildi. Daha sonrasında ise Prof. Dr. Elif Özlem Aydın ve Prof. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan bir konuşma gerçekleştirdi. Programda son olarak bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliğini çok önemsediklerini vurgularken, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Salonda bulunan gençlere de hitaben bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, “Çayırova olarak çok stratejik bir konumdayız. Geçiş güzergahında olan bir ilçeyiz. Çayırova’nın öneminin farkındalığına varırsak, şehrin geleceğine yön vermiş oluruz. Ne yapacaksak, her zaman bilimi merkeze alarak hareket ettik. GTÜ ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim GTÜ ile kurduğumuz diyalogların bir ürünü olarak bu proje ortaya çıktı. Bu anlamda da GTÜ’ye çok teşekkür ediyorum.

GENÇLERİN FİKİRLERİYLE

ŞEHİRLER DAHA GÜZEL OLACAK

Gençlerimizin yaşadığı şehrin yönetimine, şekillendirilmesine katılım sağlamasını istiyoruz. Çayırova’da bunca sürede gençler için ne yaptık, ikinci kapalı spor salonumuzu yapıyoruz. Yaklaşık 200 bin metrekareye yakın yeşil alan oluşturduk. Millet bahçemizi yaptık halkımızın kullanımına sunduk. Sizler bu çalışmalara dahil oldukça, her bir gencimiz yaşadığı şehirde yerel yönetimlerle fikirlerini paylaşırsa bizim şehirlerimiz daha güzel olacak.”

SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DENEYİM

Konuşmaların ardından programda ödül törenine geçildi. Üniversitelerin mimarlık fakülteleri arasında yapılan tasarım yarışmasında ise ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Daha sonrasında ise Türkiye’de bir ilk olarak ödül almaya hak kazanan projeler, sanal gerçeklik ortamında VR Gözlükleri ile katılımcılara gözlemletildi. Jüri oylaması sonrasında ödül almaya hak kazanan projeler şunlar oldu;

EŞDEĞER BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

EŞİK

Ekip Başı: Tuğba Şengül (Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık, Lisans)

Ekip Üyeleri: Ayşenur Kıymet (İzmir Demokrasi Üniv., Peyzaj Mimarlığı); Esra Kurt *(DEÜ, Mimarlık) *

VAHA

Ekip Başı: Batuhan Atasoy (DEÜ, Mimarlık)

Ekip Üyeleri: Erman Erdem (DEÜ, Mimarlık); Yağmur Fakı (DEÜ, Mimarlık); Öykü Yıldız (DEÜ, ŞBP)

AKSON

Ekip Başı: Beha Akbaş (Erciyes Üniv., Mimarlık)

Ekip Üyeleri: Bilal Uruç (Erciyes Üniv.); Fatih Kızılok (Erciyes Üniv.); Elif Öztürk (Erciyes Üniv., ŞBP YL)

EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLLERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ekibi

Ekip Başı: Amine Gül Ceylan

Ekip Üyeleri: Şerife Yıldız; Ümit Şuara Albayrak; Nisanur Başyıldız; Abdulmecit Çağatay Tufan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ekibi

Ekip Başı: Abdulkadir Çeri

Ekip Üyeleri: Aslı İrem Aydın; Ferhan Hurşit Döner

Gebze Teknik Üniversitesi Ekibi

Ekip Başı: Ertuğrul Emre Hüsrev

Ekip Üyeleri: Yusuf Çiftçi; Ataberk Kahraman; İpek Tuana Ulusoy

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Pamukkale Üniversitesi & İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ekip Başı: Bilge Uluışık

Ekip Üyesi: İdil Eremen

Gebze Teknik Üniversitesi Ekibi

Ekip Başı: İrem Can

Ekip Üyeleri: Fatma Berra Şeker; Ahmed Faisal Abdulaziz Ahmed Al-Maazabı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ekibi

Ekip Başı: Nisa Nur Çapık

Ekip Üyeleri: Mustafa Kocaman; Emine Kevser Zeybek; Alp Zincir; Engin Can Altun

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ekibi

Ekip Başı: İrem Şimşek

Ekip Üyeleri: Sena Demirkaya; Beyza Eylül İnce; Amine Bayındır; Fatma Azra Bülbül





