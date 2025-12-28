GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yüksek kesimlerde kesintisiz kış mesaisi başladı; Büyükşehir, 1.200 personel ve 354 araçla sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Kartepe, Aytepe ve Eriklitepe başta olmak üzere 700-800 rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışlarında 1.200 personel görev alırken, 354 araç ve iş makinesi de sahada aktif olarak kullanılıyor.

Yüksek kesimlerde kesintisiz kış mesaisi başladı; Büyükşehir, 1.200 personel ve 354 araçla sahada

28 Aralık 2025 Pazar 10:54

 EKİPLER 24 SAAT TEYAKKUZDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında A Takımı ve Yol Bakım Timleri aktif görev alıyor. Çalışmalara Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de tam destek veriyor. Toplam 1.200 personelin görev aldığı çalışmalarda, yeni alınan araçlarla birlikte 354 araç ve iş makinesi sahada aktif olarak kullanılıyor. Kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

 

KRİTİK GÜZERGÂHLAR SÜREKLİ KONTROL ALTINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yüksek kesimlerdeki yol ağlarını sürekli kontrol altında tutuyor. Ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

 

ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kış aylarında yoğun bir mücadele ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu daha da güçlendirdi. Dün itibarıyla belediye envanterine katılan yeni kar küreme ve yol bakım araçlarıyla birlikte, zorlu kış şartlarına karşı hazırlık seviyesi artırıldı. Yeni araçlar sayesinde müdahale süresi kısalırken, hizmet kalitesi de yükseltildi.

 

GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Yetkililer, hava koşullarının yakından takip edildiğini belirterek, olası yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in örnek merkezi Gonca’ya TBMM’den övgü geldi Büyükşehir’in örnek merkezi Gonca’ya TBMM’den...
Üst geçitler Büyükşehir’le uzun ömürlü ve güvenli Üst geçitler Büyükşehir’le uzun ömürlü ve...
BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ
BOSNA MOSTAR KÖPRÜSÜNDEN CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM BOSNA MOSTAR KÖPRÜSÜNDEN CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM
Başkan Büyükakın’ın gurur tablosu! Başkan Büyükakın’ın gurur tablosu!
Güçlü Altyapı ile Sorunsuz Sunucu Yönetimi Güçlü Altyapı ile Sorunsuz Sunucu Yönetimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’in örnek merkezi Gonca’ya...
Bölge İstişare Toplantısı için şehrimize gelen TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu...

Haberi Oku