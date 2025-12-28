Yüksek kesimlerde kesintisiz kış mesaisi başladı; Büyükşehir, 1.200 personel ve 354 araçla sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Kartepe, Aytepe ve Eriklitepe başta olmak üzere 700-800 rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışlarında 1.200 personel görev alırken, 354 araç ve iş makinesi de sahada aktif olarak kullanılıyor.

EKİPLER 24 SAAT TEYAKKUZDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında A Takımı ve Yol Bakım Timleri aktif görev alıyor. Çalışmalara Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de tam destek veriyor. Toplam 1.200 personelin görev aldığı çalışmalarda, yeni alınan araçlarla birlikte 354 araç ve iş makinesi sahada aktif olarak kullanılıyor. Kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

KRİTİK GÜZERGÂHLAR SÜREKLİ KONTROL ALTINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yüksek kesimlerdeki yol ağlarını sürekli kontrol altında tutuyor. Ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kış aylarında yoğun bir mücadele ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu daha da güçlendirdi. Dün itibarıyla belediye envanterine katılan yeni kar küreme ve yol bakım araçlarıyla birlikte, zorlu kış şartlarına karşı hazırlık seviyesi artırıldı. Yeni araçlar sayesinde müdahale süresi kısalırken, hizmet kalitesi de yükseltildi.

GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Yetkililer, hava koşullarının yakından takip edildiğini belirterek, olası yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.





(Erkan ERENLER)