2023 YILINA VEDA EDERKEN 2015 DE FOTOĞRAFLARA ŞİİR TADINDA TARİHE YOLCULUK

Su hizmetleri, belediye ve bayındırlık hizmetleri içerisinde değerlendirilebilir. Ancak önemine binâen Bursa’da su hizmetleri vakfı ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Zira Abdülaziz Efendi’nin Bursa da kurduğu su vakıfları denildiğinde akla ilk gelen onun su hizmetleriyle ilgili hayratıdır. Kaynaklarda onun kurduğu vakıf ile Uludağ’dan getirttiği ve Bursa’nın değişik mahallelerine dağıttığı su hizmeti halen Bursa’da örnek bir vakıf hizmeti olarak yaşamaktadır.