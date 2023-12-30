2023 YILINA VEDA EDERKEN 2015 DE FOTOĞRAFLARA ŞİİR TADINDA TARİHE YOLCULUK

AHMET HAMDİ TANPINAR İLE ŞİİR TADINDA ZAMAN İÇİNDE BURSA DA OĞLUM VE TORUNUM İLE 27 ARALIK 2015 DE TARİHE YOLCULUK YAPIP BELGESEL ÇEKMİŞTİK
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. “Bursa’da Zaman” şiiri bunun örneklerindendir. Tanpınar’ın sağlam bir tarih bilincine dayanan geniş bir kültürü vardır. Bu şiirde de bunu görmekteyiz. İşte Bursa'da zaman şiirinin sözleri.
Bursa'da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdıyan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarîlerin en ilâhisi.
Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı hikâyesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
Nakleder yâdını gelen geçene.
Bu hayâle uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat şakırtılarından
Billûr bir âvize Bursa'da zaman.
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk bir musikî gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur'an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî âhenk..
Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyâsı bu cetlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.
BU GÜN PAYLAŞTIĞIM BU GOTOĞRAFLARI 27 ARALIK 2015 DE BURSA DA OĞLUM AHMET EMİRHAN VE TORUNUM ASIM EYMEN İLE BİRLİKTE BURSA BELGESELİ ÇEKERKEN PAYLAŞMIŞTIM
Sultanlar Şehr-i Bursa'nın manevi tapu senetleri tarihi eserleri ile ilgili belgesel çekimlerimizi sürdürüyoruz
An itibari ile bir zamanlar. Tarihi Bursa mezarlığı olan Çekirge Bölgesi'ndedeyiz Mezarlıklar yıkılıp. Oteller ve apartmanlar yapılmış
Çekirge Mezarlığı'ndan geriye kalan Hacivat ve karA göz Müzesini. Ziyaret ederek. Türbelerinde Fatiha okuduk
Mevlidi Şerif yazarı süleyman Çelebi'nin mezarını ziyaret ettik
Kosova Şehidi Murad-ı hüdavendigarın türbesini ziyaret ettik Muradiye camisinde Osmanlı tarihinde Balkanlar'ı ve meşhedi Hüdavendigar Kosova yo düşünürken Mehmet aktifin şu şiiri. Dilimizden döküldü
Söyle Meşhed öpeyim toprağını Taşı'nı
Yokmudur muradın sende üç beş damla kanı
Nereye baksam Karşımda bir kanlı ova
Senmisin hayalinmi vefasız. Kosova
Kosova. Meşhedi hüdavendigarı ziyaret edelim
tarih ve kültür bilincine sahip olmak herseye sahip olmaktır
BELGESEL TADINDA BURSA DA SU VAKIFLARI BELGESELİ
VAKIF CENNETİ BURSA’DA SU MEDENİYETİ BELGESELİ
BELGESEL TADINDA BURSA’DA DEVRİ ALEM DİYEREK BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ
2022 yılı Türk Dünyası kültür başkenti Bursa’da belgesel çekimleri yapıyoruz.Gezginlerin piri evliya çelebi Bursa’yı “ VAKIF CENNETİ BURSA VELHASIL SU DAN İBARET “ diye tanımlar 2022 Türk Dünyası kültür başkenti anısına çektiğim “Bursa’da Su Vakıfları Medeniyeti “ Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz
Osmangazi belediyesi tarafından yapılan müze çok güzel. Osmangazi belediyesi Panoroma 6 nisan 1326 Fetih müzesinde bir çok tv kanalında yayınlanan www.devrialem.tv belgesel programı ile Gebze’nin 38 yıldır yayınlanan www.gebzegazetesi.com gazetesi olarak canlı yayın yaptık
Dünyanın sayılı Panoroma müzeleri arasında yer alan Bursa’nın 6 Nisan 1326 da Fethini anlatan müzeden sosyal medya hesabım dan yaptığım canlı yayını izlemek için tıklayın.
BELGESEL TADINDA BURSA’DAN CANLI YAYIN
İmparatorluk şehri Vakıf cenneti Türk Dünyası 2022 yılı kültür başkenti Bursa’da devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Bursa Tophanedeki Orhan Gazi Osman gazi türbesinde de belgesel çekip canlı yayın yaptık. Devri Alem belgesel tv programı ve Gebze gazetesi olarak Bursa’dan yaptığımız canlı yayınları izlemek için tıklayın.
ALTAY DAĞLARINDA BURSA’YA SU MEDENİYETİ
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da Su Vakıfları Medeniyeti
Türk Devletleri teşkilatı tarafından Bursa 2022 yılı Türk dünyası su kültür başkenti ilan edilmiştir. Altay Dağları ile Bursa Uludağ su Medeniyeti bakımından birbirine benzemekte.
Osmanlı’nın uzun yıllar başkentliğini yapan Bursa’da kurulan Su Vakıfları çok önemli hizmet etmiş hayır kurumlarımızdır. Bursa’da kurulan vakıflar adeta Osmanlı Devleti’nin büyük bir vakıflar medeniyet olduğunu göstermektedir.
Vakıflar Osmanlı’nın Cihan devleti olmasında çok önemli görev yapmıştır. İnsanlar, vakıf bilincine sahip olmayı ve vakıfları koruyup yaşatmayı kutsal bir görev kabul etmiştir.
Kuraklık ve iklim değişikliğinin dünya gündeminde olduğu bir dönemde, Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olma anısına kuraklık ve iklim değişikliğine dikkat çekerek suyun önemini vurgulamak için Bursa’daki su vakıfları ile ilgili arşiv ve saha araştırmaları yaptık.
Evliya Çelebi’nin Gözünden Bursa
Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Bursa su vakıfları ile ilgili söyledikleri önemli. Bursa’daki vakıf çeşmelerden söz eden Evliya Çelebi, “gerçi bu şehir çeşmeye muhtaç değildir ama gelip geçenler için hayır sahipleri iki bin altmış çeşme yaptırmışlardır” demektedir.
Bursa’da altı yüz selsebil olduğunu ifade eden Evliya Çelebi, aslında şehrin selsebilhaneye de ihtiyacı olmadığını ancak Osmanlı Devleti’nin büyüklüğünün eseri olarak eski sultanlar ve şehrin âyânlarının selsebilhaneler yaptırdıklarını, bunlar aracılığıyla yazın susayanlara Uludağ’ın billura benzeyen buz gibi âb-ı hayâtını sunduklarını belirtmektedir. Evliya Çelebi’nin “velhasıl Bursa sudan ibarettir” cümlesi suyun bolluğunun veciz bir ifadesi olarak tarihe geçmiştir.
Altaylar’dan Uludağ’a Su Vakfı Medeniyeti
Su hizmetleri, belediye ve bayındırlık hizmetleri içerisinde değerlendirilebilir. Ancak önemine binâen Bursa’da su hizmetleri vakfı ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Zira Abdülaziz Efendi’nin Bursa da kurduğu su vakıfları denildiğinde akla ilk gelen onun su hizmetleriyle ilgili hayratıdır. Kaynaklarda onun kurduğu vakıf ile Uludağ’dan getirttiği ve Bursa’nın değişik mahallelerine dağıttığı su hizmeti halen Bursa’da örnek bir vakıf hizmeti olarak yaşamaktadır.
Hayatın kaynağı olan su, tarih boyunca her toplumda hürmet gören, en büyük nimet olarak kabul edilen, uğrunda savaşlar yapılan, halka hizmet etmenin en büyük araçlarından olan eşsiz bir nimettir. Yıllardan beri Altaylar’dan Tanrı Dağları’na, Tataristan’dan Doğu Türkistan’a Türk Devletleri ve akraba toplulukları ile ilgili araştırmalar yaparak belgeseller çekmekteyiz. Bugün İpek Yolu yeniden dünya gündemine gelse de tarih boyunca İpek Yolu’na hareket kazandıran Türk- İslam tarihinin de vakıf medeniyeti olmuştur.