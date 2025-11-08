Belgeselci İsmail Kahraman, MÜSİAD Kazakistan Temsilciliğini Ziyaret Etti

KAZAKİSTAN– GEBZE GAZETESİ Belgeselci ve İKTAV Kurucusu İsmail Kahraman, Almatı’da MÜSİAD Kazakistan Başkanı Birkan Karataş ile bir araya gelerek bölgenin yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Kazakistan’ın ekonomi merkezi olarak kabul edilen Almatı’da MÜSİAD Kazakistan temsilciliği ziyaret edildi. Gebze Gazetesi ve İKTAV Kurucusu, gazeteci – belgeselci İsmail Kahraman, MÜSİAD Kazakistan Yönetim Kurulu Başkanı Birkan Karataş ile canlı yayın programında bölgenin ticari potansiyeli ve yatırım alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birkan Karataş, MÜSİAD’ın Kazakistan’da 2014 yılından bu yana temsilcilik düzeyinde faaliyet yürüttüğünü dile getirerek 21 yıldır ülkede endüstriyel üretim, inşaat yan ürünleri, makine ve ekipman alanında çalıştığını aktardı. Kazakistan’ın verimli topraklarının, tarımdan endüstriyel üretime kadar pek çok sektörde Türk girişimciler için ciddi fırsatlar sunduğunu vurguladı.

İsmail Kahraman, Türk iş dünyasına özellikle Gebze – Kocaeli – Sakarya ekseninde faaliyet gösteren sanayicilere “bu bölgeyi gecikmeden değerlendirin” çağrısı yaptı. Çin’in bölgede yatırım alanlarını hızla keşfettiğine dikkat çeken Kahraman, Türk iş insanlarının gecikmesi halinde avantaj kaybı yaşayabileceğini ifade etti.

İsmail Kahraman görüşmede kültürel bağlara da değinerek Kafkas cephesi, Sarıkamış ve Harşit savunması hattında Türkistan coğrafyasından gelen askerlerin tarihsel rolünü hatırlattı. 18 Aralık 1917 Erzincan Anlaşması’nın bu sürecin kritik eşiklerinden biri olduğunu belirten Kahraman, bölgenin tarih ve kültür hafızasının da akademik olarak araştırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, İsmail Kahraman, O insanların hayatını, tarihini de burada araştırıyoruz dedi. İKTAV Kütüphanesi aracılığıyla yayınlanan kitap, MÜSİAD Kazakistan Başkanı Birkan Karataş’a takdim edildi. Kitapta, Harşit savunması sırasında askerlerimiz aç kalır ve açlıktan fındıkla kurtulurlardı. 3 ay boyunca fındık yiyerek cepheyi cepheyi savundukları belirtti.

Ayrıca, Kahraman MÜSİAD’ın kuruluş hikayesine de değinerek, MÜSİAD, Türk iş dünyasının yurt dışı temsilini güçlendirmek ve sanayicileri yeni pazarlara taşımak amacıyla kuruldu. Kuruluş hikayesi, üyelerin dayanışması ve girişimciliğin öncülüğünü ortaya koyuyor ifadelerini kullandı. İsmail Kahraman’ın kaleme aldığı MÜSİAD Nasıl Kurulmuştu? makalesindeki temel bilgileri özetlemektedir (makaleye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.gebzegazetesi.com/musiad-nasil-kurulmustu-makale,1706.html).

Almatı’daki görüşme, hem bölgenin ekonomik potansiyeli hem de Türk tarih ve kültür mirasının önemi açısından verimli geçti; İsmail Kahraman, Türk iş insanlarını bölgedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ederek iş birliğinin güçlenmesi çağrısında bulundu.

