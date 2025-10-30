Cumhuriyetin 102. Yılı Dilovası’nda Coşkuyla Kutlandı

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Kubilay, protokol üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etti.

KUTLAMALAR KÜLTÜR MERKEZİNDE DEVAM ETTİ

Kaymakamlık programının ardından kutlamalar, Dilovası Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri, halk oyunları gösterileri ve sahne performansları büyük beğeni topladı. Programa katılan vatandaşlar, öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle izledi.

KAYMAKAM KUBİLAY: “CUMHURİYET, EN BÜYÜK KAZANIMIMIZDIR”

Programda konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Cumhuriyetin Türk milletinin en büyük kazanımı olduğunu vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, 102 yıldır bizlere yol gösteren bir ışıktır. Bu emaneti sonsuza kadar yaşatmak en büyük görevimizdir.” dedi.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “CUMHURİYETİMİZİ GELECEĞE GÜÇLÜ NESİLLER TAŞIYACAK”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise konuşmasında Cumhuriyetin 102. yılını kutlayarak “Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bağımsızlık, özgürlük ve kardeşlik ruhudur. Bizler, bu değerleri koruyarak çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.” dedi.

HALK VE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ