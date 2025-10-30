İLÇE HABERLERİ:
Saliha Erdim’den nezaket ve iyi insan olmak üzerine söyleşi

6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında Çayırovalı okurlarıyla bir araya gelen Yazar Saliha Erdim, nezaket ve iyi insan olmak üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

30 Ekim 2025 Perşembe 12:19

 Çayırova Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Çayırova Kitap Günleri’nin üçüncü gün konuğu Saliha Erdim oldu. Uzman aile danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, içten sohbeti ve ilham veren sözleriyle Çayırovalı okurlarına seslendi. Aile, evlilik, iletişim ve hayatın içinden konular üzerine Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bir söyleşi düzenleyen Erdim, Çayırovalılara, nezaket ve iyi insan olmak üzerine mesajlar verdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yoğun bir izleyici kitlesiyle gerçekleştirilen programa, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, kent protokolü ve yüzlerce Çayırovalı katılım sağladı. Programda ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Kitap Günlerimizin bu yıl altıncısını düzenliyoruz. Bu tür söyleşileri de çok önemsediğimiz için bu programları da kitap günleri etkinliklerinin arasına dahil ettik. Hangi yaşta olursak olalım sürekli kendimizi güncellemeli ve öğrenmeyi ihmal etmemeliyiz” dedi.

 


ANEKDOTLARLA SESLENDİ

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, günün anısına Saliha Erdim’e Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin hazırladığı tabloyu hediye etti. Daha sonrasında söyleşisine başlayan Yazar Erdim, nezaket ve iyi insan olmak üzerine kendi hayatından verdiği anekdotlarla salondaki dinleyicilerine seslendi.

 

“DÜNYANIN GİDİŞATINA KATKI”

Söyleşi sonrasında açıklamalarda bulunan Erdim, “Salonu tıklım tıklım dolduran, kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımıza ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Bu kadar insan bir hizmete, bir derde ve bir davaya gelir. Aile yılı münasebetiyle kitapların okunması, aile temalı sohbetlerle buluşulması, dünyanın gidişatına bile bir katkı. Bu kadar coşkulu bu kadar güzel bir toplulukla buluşmak da, Rabbimin bana bir ödülü. Her şey çok güzeldi, nice güzel kitap günleri yapmayı ve nice hizmetler üretmeyi rabbim başkanımıza ve ekibine nasip etsin” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

