Hem çalıyor, hem tamir ediyor

Günümüzde sanayileşme ve teknolojinin gelişmesi sonucu azalan zanaatlardan birisi olan el yapımı kemençe ustalığı Gebze’de adeta direniyor. Esas mesleği fırıncılık olan Engin Bayram kemençe yapımı zanaatını evnin alt katında 10 metrekarelik atölyesinde yaşatmaya çalışıyor. Engin Bayram 13 yıl öncesi bir merakla aldığı satın aldığı kemençenin artık hem çalgıcısı hem de yapım ustası oldu…

Beylikbağı’nda yaşayan aslen Giresunlu olan 46 yaşındaki kemençe sevdalısı Engin Bayram günümüzde unutulmaya yüz tutmuş el yapımı kemençe mesleğinin unutulmaması için uğraş veriyor. Bayram’ın amacı kemençe zanaatının yaşamasını sağlamak. Bayram’ın amacı hem günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş kemençe kültürünün yaşatılmasını sağlamak hem de Kocaeli’nde kemençesi bozulan sanatçıların kemençelerini yaptırabilmek için uzak yerlere gitmenin önüne geçebilmek. Kemençeye olan ilgisinin 14 sene öncesi memleketi Giresun’da başlayan Bayram bozulan kemençesini tamir etmek isterken kemençe yapımını öğrendi. Kemençedeki ustalığını etrafındaki kemençe çalanların fark etmesiyle onların da bozulan kemençelerini kendisine getirip yaptırmasıyla tanınır hale geldiğini ifade eden Bayram bu konuda yaşadıklarını ise şu sözlerle dile getirdi: “1990’dan beri Gebze’de ikamet etmekteyim. 13-14 senedir kemençe işiyle uğraşıyorum. Hem fırında çalışıyorum. Gerçek mesleğim fırıncılık yani. Kemençeyle de uğraşıyorum yani, hobi olarak. Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyorum, burada. Memleketten kemençe almıştım. Bozuldum kemençem. Baktım buralarda tamirci yok, usta bulamadım. Dedim ben bunu yaparım kendi kendime. O şekil kemençeyle başladık. O şekil kemençede yapıyoruz yani.”

“EL YAPIMI KEMENÇE MAKİNE YAPIMINDAN DAHA İYİDİR”

El yapımı ile sanayi üretimi arasındaki kemençe yapımının farklılığına dikkat çeken Bayram ikisinin arasındaki ayrımı “El yapımı kemençe her zaman daha iyidir. Çünkü, makine kemençeyi yakıyor. Makine zorluyor biraz ağacımızı. O yüzden el yapımı her zaman daha iyidir. Tercih eden ustası olursa el yapımı yaptırmak gerekiyor.” İfadeleriyle dile getiriyor.

GİRESUN YAĞLIDERELİLER DERNEĞİ’NDEN BAYRAM’A TEŞEKKÜR

Sadece kemençe yapmayan yöresel sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği programlarda kemençesiyle Karadeniz türküleri seslendiren Bayram’a kemençe hayranları tarafından da yoğun bir sempati var. Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Dernek Başkanı Engin Güngör el yapımı kemençe arayanların ihtiyacını Bayram’ın zanaatının karşıladığını dile getirdi. “ (ÜMİT ÜLKER)



