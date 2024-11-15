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Diyabet farkındalığı için kan şekeri kontrolü

Başiskele'de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Diyabet farkındalığı için kan şekeri kontrolü

15 Kasım 2024 Cuma 11:15

 Başiskele Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı önünde kurulan stantlarda vatandaşları diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirmek için ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı. Açlık ve tokluk kan şekerleri yüksek çıkan vatandaşlara, diyabet hastalığı hakkında bilgiler vererek sağlıklı beslenme konularında uyarılarda bulunuldu. Etkinlikte diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte kolon kanserine de dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara gaitada gizli kan kiti de verildi. 

İHA
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