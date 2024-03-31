SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan  Adayı Bünyamin Çiftçi,  Yenimahalle İlkokulu'nda sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı

31 Mart 2024 Pazar 15:13

 31 Mart yerel seçimleri heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Çayırova'da da yaşanıyor. Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle İlkokulu'na giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi ve oyunu kullandı. Yenimahalle İlkokulu'nda 1294 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çiftçi, okuldaki sandık görevlilerini de ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Oy kullanırken açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Bugün yine bir yerel seçimde hep beraber Çayırova olarak oy kullanıyoruz. Rabbim kullandığımız oyları hayırlara vesile eylesin inşallah. Tüm illerimize, ilçelerimize, beldelerimize ve şehirlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

OKULLARI TEK TEK GEZDİ

Öte yandan, Çayırova Beledşye Başkanı ve Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçede bulunan okulları da tek tek ziyaret ederek seçim için mesai harcayan sandık kurullarıyla selamlaştı. Oy kullanma işlemi için sandık başına giden vatandaşlarla da sohbet eden Çiftçi, tüm Çayırovalıları oy kullanmaya davet etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Muharrem Tutuş oyunu kullandı Muharrem Tutuş oyunu kullandı
Bıyık, oyunu ailesiyle birlikte kullandı; “Kazanan Darıca olacak” Bıyık, oyunu ailesiyle birlikte kullandı; “Kazanan...
Büyükgöz: “Gebzemize hayırlı olsun” Büyükgöz: “Gebzemize hayırlı olsun”
Büyükakın, oyunu kullandı Büyükakın, oyunu kullandı
“Kazanan Gebze ve demokrasi olsun” “Kazanan Gebze ve demokrasi olsun”
Talus’tan sandığa davet Talus’tan sandığa davet
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Muharrem Tutuş oyunu kullandı
Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Gündoğdu İlkokulu’nda 2219 No’lu sandıkta...

Haberi Oku