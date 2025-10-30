GEBZEDE ÇÖKEN BİNA VE METRO İNŞAATI

Gebze çöken bina ile ilgili bir kez daha Türkiye gündemine geldi binanın çöküş nedeni ile ilgili yapılan araştırmalar önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak binanın çöküşü ile ilgili metro inşaatına da dikkat çekiliyor bu konuda ciddi araştırmalar yapılmalı metronun geçtiği güzergahdaki bina stoku incelenip denetlenmeli.

METRO İMŞAATININ TEHLİKESİNE DİKKAT. ÇEKMİŞTİK





Metro inşaatının binaların temeline zarar verdiğine dair yıllar önce Gaber yapmış ve. Tarihi Mustafapaşa camisinin risk altında olduğunu yazmıştık. bu konuda yayınlanan haberimizin linki









METRO ÇALIŞMASI KAYNAKLI OLABİLİR'





Çökme olayından sonra basına açıklama yapan Gebze belediye başkanın Zinnur Büyükgöz Binanın çökme sebebine ilişkin şu bilgileri verdi “ Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmadığına dair araştırma yapıyoruz. Kolonların kesilip kesilmediği konusu ilerleyen saatlerde netleşecek." ifadelerini kullandı.





YETKİLİLER DEN SON AÇIKLAMALAR





Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, 18 Yaşındaki Dilara Enkazdan Sağ Kurtarıldı KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesinde aynı aileden 5 kişi enkaz altında kaldı. 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Nisa’nın cansız bedenine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara ise sağ kurtarıldı. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde sabah saat 07.00 sıralarında 2012 yılında inşa edilen 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Alt katında eczane bulunan binada yaşayan Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çocukları Nisa, Dilara ile Muhammed Emir’in enkaz altında kaldığı öğrenildi.Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı ekipleri koordineli şekilde çalışmalara katıldı. 480’i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple müdahale sürerken, çevredeki 9 bina tahliye edildi, 8 bina zabıta ekiplerince mühürlendi.18 yaşındaki Dilara’nın enkazdan çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada, Maalesef bir çocuk bedeni olduğu değerlendirilen bir cansız bedene ulaşıldı. Ardından ailenin 14 yaşındaki kızı Nisa’nın da cansız bedenine ulaştık. Ancak sevindirici bir haberimiz var; ailenin 18 yaşındaki büyük kızı Dilara’yı sağ olarak enkazdan çıkardık. Bilinci açık, genel durumu iyi, hastaneye sevk edildi. Anne ve baba için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor dedi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, üç çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını belirterek, İki çocuğumuz ve Dilara kızımız aynı noktadaydı. Şu anda yoğun bir şekilde anne ve babaya ulaşmaya çalışıyoruz. Henüz bir ses alınamadı ama umutla çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Binanın çöküş sebebine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar olayın bölgedeki metro istasyonu inşaatı nedeniyle zeminde meydana gelen kaymadan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü. Ancak yetkililer, kesin sonucun teknik inceleme sonrası açıklanacağını bildirdi.Olay yerine giden Gebze Gazetesi Kurucusu Gazeteci İsmail Kahraman, sabah saatlerinde bölgeden yaptığı canlı yayında, Burası Gebze’nin Akse Sapağı bölgesi, metro istasyonunun hemen yanı başı. 7 katlı bina sabah saatlerinde çöktü, içeride 7 kişilik bir ailenin kaldığı söyleniyor. Şu an adeta ana baba günü. Tüm ekipler burada. Biz de Gebze Gazetesi ve Devrialem TV olarak canlı yayınımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Canlı yayın bağlantısı: facebook.com/share/v/1EsxeDGu1N/ Gebze’deki feci olayda iki çocuk yaşamını yitirirken, 18 yaşındaki Dilara enkazdan sağ kurtarıldı. Anne ve babaya ulaşmak için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Binanın çökme nedeni yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacak. Editör: Hüseyin Resul Şimşek









Ekiplerin enkaz altında kalan 5 kişilik aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Binanın mülk sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, yapının 2012 yılında kat karşılığı inşa edildiğini, binada 3 ailenin yaşadığını ancak olay sırasında yalnızca kiracı ailenin içeride olduğunu söyledi. Gülmez, “Teyzem de o binada oturuyordu ama olay anında evde değildi. Tek isteğimiz içeridekilerin sağ salim çıkarılması” dedi.





Mahalle sakini Mustafa Türel, enkaz altındaki Levent Bilir’in arkadaşı olduğunu belirterek, ailenin yaklaşık 2 yıl önce kiracı olarak taşındığını ifade etti. Türel, binanın yakınındaki metro inşaatına dikkat çekerek, “Bina metronun baca çıkışına çok yakın, bunun araştırılması gerekir” diye konuştu. ( kaynak. İhlas Haber Ajsnsı)





Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki 12 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Enkazda kalan 5 kişilik ailedeki 2 çocuktan sonra arama kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde anne ve babanın da cansız bedenine ulaşıldı. Aileden yalnızca 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtuldu. Genç kızın sağlık durumuna ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi.





Kocaeli'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen sebeple çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.





İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan'ın olayın hemen ardından TGRT Haber canlı yayınında aktardığı bilgilere göre; binada 5 kişinin olduğu yönünde arama kurtarma ekiplerine bilgi gitti. Fidan, çevrede metro çalışması olduğunu, binanın çökmesinin bundan kaynaklanabileceğini belirtti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz da TGRT Haber'e yaptığı açıklamada "Binada toplamda 2 aileden oluşan 7 kişi yaşıyor. Ulaştığımız bilgiler mal sahibinin memleketinde olduğu, yani şu an enkaz altında 5 kişinin olma ihtimali var. 5 katlı binanın bir katı eczane, 2 dairede yaşayanlar var, diğer daireler boş. Çok eski bir bina olduğunu düşünmüyoruz. Hangi tarihte yapıldığı netleşecek. Büyük bir ihtimalle 1999 depreminden sonra yapılan bir bina." dedi.







Binanın çökme sebebine ilişkin de açıklama yapan Zinnur Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmadığına dair araştırma yapıyoruz. Kolonların kesilip kesilmediği konusu ilerleyen saatlerde netleşecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5 katlı binanın çökmeden önceki görüntüsü de ortaya çıktı.

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, enkaz çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 600'den fazla arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir."





Enkaz altında kalan 5 kişilik ailenin isimleri belli oldu. Emir ailesinin kiracı olduğu öğrenildi.

Levent Bilir (Baba-44 yaşında)

Emine Bilir (Anne-37 yaşında)

Emir Bilir (En küçük çocuk-12 yaşında)

Nisa Bilir (Ortanca çocuk-14 yaşında)

Dilara Bilir (En büyük çocuk-18 yaşında)





