İş makinesi ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AZS 268 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hüseyin Y., plakası bulunmayan yükleyici vinçle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Y., hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kazayla ilgili polis ekipleri, iş makinesi sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

İHA