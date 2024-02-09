EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sınava Hazırlanan Binler Öğreniciye Deneme Sınav Kitapçığı Dağıtıldı

Kartepe'de lise ve üniversiteye hazırlanan binlerce öğrencinin başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak 3 bin 309 deneme sınav kitapçığı dağıtıldı.

Sınava Hazırlanan Binler Öğreniciye Deneme Sınav Kitapçığı Dağıtıldı

09 Şubat 2024 Cuma 13:14

  Kartepe Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde lise ve üniversiteye hazırlanan binlerce öğrenciye, başarılarını arttırmak, sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak 3 bin 309 deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla ilçe genelinde lise sınavlarına girecek bin 778, 8’nci sınıf öğrencileri ile üniversite sınavlarına girecek olan bin 531, 12’nci sınıf öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) oluşan toplam 3 bin 309 deneme sınav kitapçığı dağıtıldı. Gençlerle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gençlerimizle her zaman bir aradayız. Öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek onların hayata dair bakışlarını gördük. Geleceğimiz olan evlatlarımız için gece-gündüz çalışıyoruz. Okullarımıza her zaman destek verdik. Kartepe'mizdeki tüm 12. sınıf öğrencilerimize konu anlatımlı deneme seti veriyoruz. Dağıtımlarımızı tamamladık. Başarı çok çalışarak gelir. Her zaman yanınızdayım, güzel başarılarınızı bekliyorum” açıklamasında bulundu. 
                                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi
GTÜ’den Kandıra Kırsal Yaşamı İçin Yaratıcı Çözümler GTÜ’den Kandıra Kırsal Yaşamı İçin Yaratıcı...
Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı eğitimi Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı...
Çınar Çocuk Evleri'nin Öğretmenleri Eğitimlerle Kendilerini Geliştiriyor Çınar Çocuk Evleri'nin Öğretmenleri Eğitimlerle...
Almanya'da Üniversite Okumak: Ne Beklemeli? Almanya'da Üniversite Okumak: Ne Beklemeli?
GOSB Teknopark’ta “Ar-Ge Süreçlerinde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları” anlatıldı GOSB Teknopark’ta “Ar-Ge Süreçlerinde Fikri...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem...
6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜN DE GEBZE ALATN. KURT ANADOLU LİSESİNNDE DEPREM FOTOĞRAFLARI...

Haberi Oku