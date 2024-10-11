GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 EKİM GEBZE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

İsmail Kahraman'ın 11.10.2024 tarihli makalesi.

12 EKİM GEBZE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

11 Ekim 2024 Cuma 12:47

 GEBZENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU İLE İLGİLİ GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEBZE BELEDİYESİNE GÖNDERİLEN 10 OCAK 1979 TARİHLİ RESMÎ YAZI VE GEBZEDE YUNAN VE İNGİLİZ İŞGALİNDE GEBZE BÖLGESİNDE YAŞANAN VAHŞETLERİN ARŞİV BELGELERİNİ GAZETEMİZİN KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞIYOR.



GEBZE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanırken aslında, Gebze´nin çevre sorunları, kentleşme kültürü, altyapı problemlerinden kurtuluşunun yanı sıra en büyük problem olan deprem felaketinden kurtulması planlanıp konuşulmalı ve deprem konusu ciddi şekilde gündeme gelmelidir. Birçok sorun içerisinde gelişip büyüme mücadelesi veren özellikle İstanbul ve İzmit bölgesinin arasında, iki arada bir derede kalan Gebze bölgesi yaşadığı sorun ve sıkıntılardan kurtuldu mu? Sorusuna top yekûn cevap aramalıyız.

Evet, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Gebze’nin kurtuluşu sadece Gebze’yi değil Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı da kapsamalı. 12 Ekim sadece Gebze’nin değil Gebze’nin içerisinden çıkan ilçelerle birlikte, Gebze bölgesinin kurtuluş yıl dönümü olmalı. Bunu artık gerçekleştirmeliyiz. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Gönül istiyor ki Gebze bölgesi bir bütün halinde kurtuluş coşkusunu yaşasın.

Kurtuluş günleri ve milli bayramlar bir anlamda tarihi geçmişi hatırlatarak milli tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gebze´nin kurtuluş etkinliğine, halkın desteği sağlanması ile kent, kültür bilincinin oluşmasının sağlanacağına da inanıyorum.

GENEL KURMAYDAN GEBZE’NİN KURTULUŞ BELGESİ

Bazı kaynaklara göre Gebze´nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olduğu yanlışlıkla  belirtilmişti.  1980´den önce Gebze Belediye Başkanlığı yapan Sayın Sedat Tüze, Genel Kurmay Başkanlığı’na başvurmuş. Askerler tarafından verilen cevapta, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluş gününün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu kesin olarak açıklanmıştı.

Genel Kurmay’ın yaptığı bu açıklamaya dayanılarak, Gebze´de kurtuluş günleri yeni kutlanmaya başlanmış, işgal yıllarında Gebze´de gerek Yunan ve gerekse İngilizler büyük barbarlıklar yapmışlar. Devlet arşivlerindeki çok sayıda tarihi belgede, Yunan barbarlığı ortaya çıkartılmakta. Gebze’deki Yunan barbarlığında birçok şehit verilmişti.

Devlet adamlarından siyasetçiye, iş adamlarından sade vatandaşa kadar, erkek kadın ve bilgili bilgisiz herkes ağzı açıldığında vatan millet nutukları atarız. Vatan için seve seve şehit olmayı göze alan millet olmaktan gurur duyarız. Analar çocuklarının beşiklerini ya şehit ol ya gazi diye sallar. Bu kadar yüksek duyguya sahip olan Türk insanının en kötü davranışı, ahlaki geçmişini tez unutarak vefasız olmasıdır.



GEBZE DÜŞMAN İŞGALİNDEN HANGİ TARİHTE KURTULDU?

Gerek mahalli basında gerek ulusal basında ve gerekse bazı yazarlarımızın eserlerinde Gebze’nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olarak belirtilmiş olduğu bilinmektedir. Ancak, bu tarihin bir yanılgı eseri olduğu, hiçbir gerekçeye dayanmadığı, Genel Kurmay Başkanlığı’nın Gebze Belediyesi’nin başvuru yazısına verdiği cevaptan anlaşılmış bulunmaktadır. Söz konusu cevapta; Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. 

GEBZE’NİN KURTULUŞ GÜNÜNÜ GENELKURMAY TESPİT ETMİŞTİ

Gebze’nin Kurtuluş günüyle ilgili törenler, 80’li yılların sonu 90’lı yılların başında ilk kez Mehmet Emin Akın döneminde yapılamaya başlamıştı. Burada sayın Mehmet Emin Akın’a gerçekten teşekkür borcumuz var. O günlerde çok güzel etkinlikler yapılmış, Gebze’nin Kurtuluş günü vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri mehteran bölüğü Gebze sokaklarında muhteşem bir mehter konseri vermişti. Daha sonra bu etkinlikler merhum Ahmet Penbegüllü döneminde de icra edilmişti. Giderek pasifize edilerek, bugünkü göstermelik duruma inmişti. Bazı şahıslar Gebze’nin kurutuluş gününü olmadığını bile iddia ederken, bu konuda ki resmi belge 1980 yılında Gebze Belediye başkanı olan merhum Sedat Tüze’nin Genelkurmay başkanlığına yazdığı resmi yazı ile tespit edilmiş, Genelkurmay Başkanlığı Gebze Belediyesi’ne yazdığı cevabi yazıda Gebze’nin Kurtuluş gününü 12 Ekim 1922 olduğunu resmen belgelemişti. Gebze’nin Kurtuluşu ile ilgili arşivlerimiz ve kütüphanede bir çok bilgi ve belge yer almaktadır. Bu konuda araştırma yapacaklara ve etkinlik organize etmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır.Gebze’nin Kentlilik bilinci ve kültür tarihine önemli katkısı olacağına inandığım Gebze’nin Kurutuluş gününün göstermelik törenlerle kutlanması gerçekten üzücüdür. Bu konuda vakit geçmiş değil. Kamuoyu harekete geçmeli, Belediyelerin duyarsız kaldığı bu konuya meslek Odaları ve sivil toplum örgütlerimiz sahip çıkması, Gebze’nin kurtuluşunu Gebze’nin şanına yaraşır şekilde kıyaslamalıyız.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Rehau ve İSO Mühendislik Yerden Isıtma Ortaklığı Rehau ve İSO Mühendislik Yerden Isıtma Ortaklığı
Ani yağışlara karşı mazgal ve menfez temizliği Ani yağışlara karşı mazgal ve menfez temizliği
GTÜ Kimya Bölümü Öğrencileri Önlüklerini Giydi GTÜ Kimya Bölümü Öğrencileri Önlüklerini Giydi
Çiftçi, “Neslimizin ihyası için çalışmaya devam ediyoruz” Çiftçi, “Neslimizin ihyası için çalışmaya...
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ ALANYA ZİRVESİNDEN NOTLAR KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ ALANYA ZİRVESİNDEN...
MALKOÇ ailesinin en acı günü… MALKOÇ ailesinin en acı günü…
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Rehau ve İSO Mühendislik Yerden Isıtma Ortaklığı
Yerden ısıtma sektöründe kalite ve güvenilirlik arayanlar için Rehau ve İSO Mekanik işbirliği büyük...

Haberi Oku