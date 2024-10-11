12 EKİM GEBZE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

GEBZENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU İLE İLGİLİ GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEBZE BELEDİYESİNE GÖNDERİLEN 10 OCAK 1979 TARİHLİ RESMÎ YAZI VE GEBZEDE YUNAN VE İNGİLİZ İŞGALİNDE GEBZE BÖLGESİNDE YAŞANAN VAHŞETLERİN ARŞİV BELGELERİNİ GAZETEMİZİN KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞIYOR.







GEBZE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU GEBZE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanırken aslında, Gebze´nin çevre sorunları, kentleşme kültürü, altyapı problemlerinden kurtuluşunun yanı sıra en büyük problem olan deprem felaketinden kurtulması planlanıp konuşulmalı ve deprem konusu ciddi şekilde gündeme gelmelidir. Birçok sorun içerisinde gelişip büyüme mücadelesi veren özellikle İstanbul ve İzmit bölgesinin arasında, iki arada bir derede kalan Gebze bölgesi yaşadığı sorun ve sıkıntılardan kurtuldu mu? Sorusuna top yekûn cevap aramalıyız.

Evet, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Gebze’nin kurtuluşu sadece Gebze’yi değil Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı da kapsamalı. 12 Ekim sadece Gebze’nin değil Gebze’nin içerisinden çıkan ilçelerle birlikte, Gebze bölgesinin kurtuluş yıl dönümü olmalı. Bunu artık gerçekleştirmeliyiz. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Gönül istiyor ki Gebze bölgesi bir bütün halinde kurtuluş coşkusunu yaşasın.

Kurtuluş günleri ve milli bayramlar bir anlamda tarihi geçmişi hatırlatarak milli tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gebze´nin kurtuluş etkinliğine, halkın desteği sağlanması ile kent, kültür bilincinin oluşmasının sağlanacağına da inanıyorum.

GENEL KURMAYDAN GEBZE’NİN KURTULUŞ BELGESİ

Bazı kaynaklara göre Gebze´nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olduğu yanlışlıkla belirtilmişti. 1980´den önce Gebze Belediye Başkanlığı yapan Sayın Sedat Tüze, Genel Kurmay Başkanlığı’na başvurmuş. Askerler tarafından verilen cevapta, Gebze´nin düşman işgalinden kurtuluş gününün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu kesin olarak açıklanmıştı.

Genel Kurmay’ın yaptığı bu açıklamaya dayanılarak, Gebze´de kurtuluş günleri yeni kutlanmaya başlanmış, işgal yıllarında Gebze´de gerek Yunan ve gerekse İngilizler büyük barbarlıklar yapmışlar. Devlet arşivlerindeki çok sayıda tarihi belgede, Yunan barbarlığı ortaya çıkartılmakta. Gebze’deki Yunan barbarlığında birçok şehit verilmişti.

Devlet adamlarından siyasetçiye, iş adamlarından sade vatandaşa kadar, erkek kadın ve bilgili bilgisiz herkes ağzı açıldığında vatan millet nutukları atarız. Vatan için seve seve şehit olmayı göze alan millet olmaktan gurur duyarız. Analar çocuklarının beşiklerini ya şehit ol ya gazi diye sallar. Bu kadar yüksek duyguya sahip olan Türk insanının en kötü davranışı, ahlaki geçmişini tez unutarak vefasız olmasıdır.





GEBZE DÜŞMAN İŞGALİNDEN HANGİ TARİHTE KURTULDU?

Gerek mahalli basında gerek ulusal basında ve gerekse bazı yazarlarımızın eserlerinde Gebze’nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim 1922 olarak belirtilmiş olduğu bilinmektedir. Ancak, bu tarihin bir yanılgı eseri olduğu, hiçbir gerekçeye dayanmadığı, Genel Kurmay Başkanlığı’nın Gebze Belediyesi’nin başvuru yazısına verdiği cevaptan anlaşılmış bulunmaktadır. Söz konusu cevapta; Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu anlaşılmaktadır.



GEBZE’NİN KURTULUŞ GÜNÜNÜ GENELKURMAY TESPİT ETMİŞTİ