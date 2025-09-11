banner1190
GENEL:
Alikahya Tramvay Hattı’nda ağaçlar budanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Tramvay Hattı üzerinde yer alan ağaçların çalışmalar sırasında zarar görmemesi için budamasını gerçekleştiriyor.

11 Eylül 2025 Perşembe 09:44

 BÜYÜKŞEHİR’DEN KESİNTİSİZ MESAİ

Alikahya Tramvay Hattı ile Kuruçeşme’den Kocaeli Stadı’na kesintisiz, konforlu ve modern ulaşım sağlayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hat üzerindeki yapım ve diğer çalışmaları sürdürüyor. Yakın zamanda tamamı bitirilecek hattın kenarlarında yer alan ağaçların zarar görmemesi için budama işleri yapılıyor.

 

AĞAÇLAR ZARAR GÖRMESİN DİYE

Alikahya Tramvayı her geçen gün yeni istasyonlar açıldıkça Kocaeli Stadı yönünde ilerliyor. Tramvayların ilerlerken dalları uzayan ağaçlara zarar vermemesi için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından usulüne uygun şekilde budama işleri titizlikle yürütülüyor. Budama işlemleri yapılırken Büyükşehir ekipleri tarafından hem tramvay hattı üzerinde hem de kenar kısımdaki caddeler üzerinde gerekli güvenlik önemleri alınıyor.

 

İŞ MAKİMELERİ VE SEPETLİ VİNÇLER KULLANILIYOR

Çalışmalar dahilinde sepetli vinç, 6 teker kamyonlar ve diğer makinelerle profesyonel budama işlemi gerçekleştiriliyor. İşlemler sırasında ağaçlara ve civarda bulunan vatandaşların zarar görmemesi için azami dikkat ortaya konuluyor.

(Erkan ERENLER)

