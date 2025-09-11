banner1190
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın açıkladı; Ahmet Minguzzi'nin adı Kocaeli'de yaşatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinin isteğini geri çevirmedi. Başkan Büyükakın, Gölcük Skate Park'a Ahmet Minguzzi'nin adını vereceklerini açıkladı.

Başkan Büyükakın açıkladı; Ahmet Minguzzi'nin adı Kocaeli'de yaşatılacak

11 Eylül 2025 Perşembe 09:48

 ANNE TALEPTE BULUNMUŞTU

İstanbul Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Kocaeli'de yaşatılacak. Minguzzi'nin geçtiğimiz günlerde ilimize gelen annesi Yasemin Minguzzi, Gölcük Skate Park'ı gezerken, "Keşke bu kaykay parkın ismi Mattia Ahmet Minguzzi olsa" talebinde bulundu. Anne Minguzzi'nin bu talebine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın duyarsız kalmadı. Ve, merhum Minguzzi isminin yaşatılacağını açıkladı.

 

BÜYÜKAKIN: KAYITSIZ KALAMAZDIK

Başkan Tahir Büyükakın, "Annemizin yüreğinden gelen isteğe kayıtsız kalamazdık. Ahmet Minguzzi’nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak. Gölcük Skate Parkı’nın adını ‘Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park’ olarak değiştiriyoruz" dedi. Başkan Büyükakın'ın bu duyarlı tavrı büyük alkış topladı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bu festivalde pedallar Gazze için çevrildi Bu festivalde pedallar Gazze için çevrildi
Kocaeli’de dört mevsim sivrisineğe geçit yok Kocaeli’de dört mevsim sivrisineğe geçit yok
Kocaeli’nin yerel yazarları bu fuarda Kocaeli’nin yerel yazarları bu fuarda
Tekerlekli sandalyeli zeybek ekibi sahneye çıkıyor Tekerlekli sandalyeli zeybek ekibi sahneye çıkıyor
Alikahya Tramvay Hattı’nda ağaçlar budanıyor Alikahya Tramvay Hattı’nda ağaçlar budanıyor
Büyükşehir Zabıtası’ndan yolda kalan aileye destek eli Büyükşehir Zabıtası’ndan yolda kalan aileye...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bu festivalde pedallar Gazze için çevrildi
5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dört gün boyunca 3...

Haberi Oku