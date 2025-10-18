GENEL:
Büyükşehir’den İzmit Saat Kulesi’nde titiz çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in simgesi tarihi saat kulesinde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. 

18 Ekim 2025 Cumartesi 11:07

 KENT TARİHİNE IŞIK TUTAN BİR ESER

Kocaeli’nin sembol eserlerinden İzmit Saat Kulesi, yaklaşık 125 yıllık geçmişiyle adeta kent tarihine ışık tutuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent hafızasında özel bir yeri bulunan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, İzmit’in simgesi haline gelen Tarihi Saat Kulesi’nin zaman içinde yıpranan bölümlerini titiz bir çalışmayla onarıyor. Kulenin dış cephe kaplamaları restore edilirken, yıpranan sıvalar raspalanıyor. Kurşun çatısı ve pencereleri aslına uygun şekilde değiştirilecek olan İzmit Saat Kulesi’nin saat mekanizması da onarılarak yeniden işler hale getirilecek.

BAŞKAN YERİNDE İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Saat Kulesi’ndeki restorasyonu incelemek üzere bölgeye gitti. Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da inceleme gezisinde Başkan Büyükakın’a eşlik etti. Başkan Büyükakın, restorasyon çalışmalarını yürüten firma yetkililerinden, restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini aldı.

BÜYÜKAKIN: BU YAPILAR AYAKTA KALMALI

İzmit Saat Kulesi’nin Kocaeli tarihi açısından çok önemli bir eser olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Kentin sembol eserlerinden biri. Çok önemli bir tarihi eser. Bu gibi eserlerin zamana karşı direnebilmesi, ayakta kalabilmesi için restorasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Saat Kulesi’nde yapılacak çok iş var. Çalışmalara başladıktan sonra, içerideki bazı bölümlerin de restore edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Çatı kısmındaki ahşaplarda ilaveler yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra, dış yüzeydeki dekoratif uygulamalar ve saatin tekrar çalışır hale getirilmesi işleri, 180 günde tamamlanacak. Ve bu yıl sonuna doğru İzmit Saat Kulesi’ni, eski görkemiyle, tarihi eserleri gezen hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

