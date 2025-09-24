GENEL:
Gebze'de Üstyapı Çalışmalarına Devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşıma nefes aldıracak projeleri birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze’de yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla üstyapı düzenlemelerine başladı.

Gebze'de Üstyapı Çalışmalarına Devam

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:39

 ZEKİ ACAR CADDESİ’NE DÖNEL KAVŞAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu bağlamda Gebze’nin en işlek güzergâhlarından biri olan Zeki Acar Caddesi’nde araç geçişlerini daha düzenli hale getirmek için dönel kavşak yapımına başlandı. Yeni kavşak sayesinde sürücüler hem daha güvenli hem de akıcı bir trafikte yol alabilecek. Bu düzenleme ile özellikle yoğun saatlerde yaşanan beklemeler büyük ölçüde azalacak.

 

BEYLİKBAĞI’NA YENİ KATILIM ŞERİDİ

D-100 Karayolu’ndan Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için 100 metrelik yeni katılım şeridi yapılıyor. Ayrıca İstanbul Caddesi’nde 400 metrelik tek şerit genişleme gerçekleştiriliyor. Katılım şeridi sayesinde D-100’den gelen araçlar, İstanbul Caddesi üzerinden 560/3 Sokak’a bağlanarak Yeni Bağdat Caddesi’ne çok daha kısa sürede ulaşabilecek. Bu uygulama, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

 

ULAŞIMDA KONFOR VE GÜVENLİK ARTACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de hayata geçirdiği bu düzenlemeler, yalnızca araç trafiğini rahatlatmakla kalmayacak; aynı zamanda sürücüler için daha güvenli, yayalar için ise daha konforlu bir ulaşım ortamı sağlayacak. Modern dokusuyla yenilenen yollar ve kavşaklar, Gebze’nin ulaşım altyapısına değer katacak. Yapılan çalışmalarla birlikte kritik kavşaklarda ve ana arterlerde yeni düzenlemeler hayata geçirilerek, araç sirkülasyonunun hızlanması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

