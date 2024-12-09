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KO-MEK vefası yürekleri ısıttı

“KO-MEK Vefası” projesi ile gönüllere dokunan KO-MEK kursiyerleri aile olmanın vefasını engelli bireylere hırka dikerek gösterdi

KO-MEK vefası yürekleri ısıttı

09 Aralık 2024 Pazartesi 11:15

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) kalplere dokunan sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “KO-MEK Vefası” bu kez Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyelerinin yüzünü güldürdü. Engelli bireylerin kalplerine dokunmak isteyen kursiyerler, kendi aralarında bir bütçe oluşturarak sweat hırka diktiler. 60 gönüllü kursiyerin 3 gün boyunca aralıksız çalışarak hazırladığı hediyeler dernek üyelerinin katıldığı programla takdim edildi. 

 

MUTLULUKLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Kursiyerlerin 3 gün boyunca el emeği göz nuru ile hazırladıkları birbirinden güzel sweat hırkaları teslim alan Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyeleri hediyeler karşısında oldukça mutlu oldu. Verilen hediyeleri kimisi hemen üstünde denerken kimisi de ailesine göstererek mutluluklarını paylaştı.

 

ENGELLİ VATANDAŞLARA SWEAT HIRKA DİKTİLER

Aldıkları eğitimin vefasını engelli vatandaşlar için bir şeyler yaparak göstermek isteyen KO-MEK kursiyerlerinden Sedef Dede konuşmasında, “KO-MEK Karamürsel Kurs Merkezi’nde dikim kursuna geliyorum. Engellilerin yüzünü güldürmek için KO-MEK ailesi olarak bir şeyler yapmak istedik. KO-MEK vefasının gönülleri ısıttığı bu iş birliği ve paylaşımda hem biz mutlu olduk hem de engelli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmenin sevincini yaşadık” dedi.

 

“KO-MEK VEFASI BİZİ MUTLU ETTİ’’

Kurs merkezinde gerçekleştirilen programa katılan Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki yaptığı konuşmada, “Engelli çocuklarımız burada aileleri ile birlikte kurslara gelerek hem bir şeyler öğreniyorlar hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Burada güzel bir aile ortamı var. Yıllardır engelli çocuklarımızı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın desteğiyle mutlu ediyoruz. KO-MEK kursiyerleri vefalarını göstererek engelli çocuklarımıza kendi elleriyle sweat hırka dikerek mutlu ettiler. Bu çalışmada emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

 

İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDE KO-MEK VEFASI VAR

“KO-MEK Vefası” ile ihtiyaç duyan her kesimin yanında olan KO-MEK kursiyerleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile birçok kişiye örnek oluyor. Kendi imkânları ile oluşturulan yardım paketleri; kimi zaman bir köy okulunun sınıfına perde, masa örtüsü olurken, kimi zaman da engelli bir vatandaşın üstüne hırka, mont ya da kışlık atkı olarak hayat buluyor.
(Ömer İLGEÇ)

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