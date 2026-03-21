Ormanköy yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanlarından Ormanya’da, ziyaretçi deneyimini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Hobbit evleriyle masalsı bir atmosfer sunan Ormanköy, yapılan düzenlemelerle daha canlı, estetik ve ziyaretçiler için daha keyifli bir görünüme kavuştu.

21 Mart 2026 Cumartesi 15:32

 

ORMANKÖY EVLERİ YENİ RENKLERİYLE DAHA CANLI

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Ormanköy’de bulunan Hobbit evlerinin dış cepheleri yenilenerek daha canlı ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Doğal dokuya uyum sağlayacak şekilde gerçekleştirilen boya ve bakım çalışmalarıyla alanın görsel bütünlüğü güçlendirildi. Yenilenen renkleriyle masal evleri, ziyaretçilere fotoğraf çekebilecekleri ve keyifle vakit geçirebilecekleri daha dikkat çekici bir atmosfer sunuyor.

 

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Ormanya içerisinde yer alan Ormanköy, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle tur programlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan alan, hobbit evlerinin oluşturduğu özgün mimari ve doğal çevreyle bütünleşen yapısıyla ziyaretçilere adeta bir masal dünyasının kapılarını aralıyor. Çocuklar ve aileler için hayal kurmayı teşvik eden bu özel alan, doğayla iç içe sunduğu farklı atmosferle Ormanya’nın en popüler noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

 

FİLM VE TANITIMLARIN ÇEKİM NOKTASI

Ormanköy’ün dikkat çekici atmosferi yalnızca ziyaretçilerin değil, yapımcıların da ilgisini çekiyor. Çocuklara yönelik fantastik bir macerayı konu alan “Gamonya: Hayaller Ülkesi” filminin sahneleri Ormanköy’de çekilmişti. Masalsı mimarisi ve doğal dokusuyla dikkat çeken alan; film, reklam ve tanıtım çekimleri için tercih edilen önemli mekânlardan biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.

 

PEYZAJ VE DONATILAR YENİLENDİ

Yenileme çalışmaları kapsamında Ormanköy’de peyzaj düzenlemeleri yapılırken, yürüyüş yolları ve çevresel alanlar da iyileştirildi. Ziyaretçilerin alanda daha konforlu vakit geçirebilmesi için çeşitli yeni donatılar kazandırıldı. Ormanya’nın genel konsepti korunarak gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Ormanköy, hem ziyaretçiler hem de film, reklam ve tanıtım çekimleri için tercih edilen dikkat çekici bir nokta olmayı sürdürüyor.

