Kadir Çetin’den Bayram Mesajı ve Kent Bayramlaşmasına Davet

Bayramların; toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kardeşlik duygularını pekiştiren en kıymetli zamanlar olduğuna vurgu yapan Başkan Çetin şöyle konuştu: “Birlikte olmanın, hatırlamanın ve paylaşmanın en güzel hâlini yaşadığımız mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzur ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bayram; gönüllerin yakınlaştığı, kırgınlıkların geride kaldığı, bir selamın ve samimi bir tebessümün dahi anlam kazandığı müstesna günlerdir. Büyüklerimizi hatırladığımız, küçüklerimizi sevindirdiğimiz; aynı şehirde aynı duyguda buluştuğumuz bu güzel zamanlar, bizi biz yapan değerlerin en güçlü yansımasıdır.

“GELİN DOSTLUKLARIMIZI PEKİŞTİRELİM”

Bu anlamlı birlikteliği hep birlikte yaşamak adına, siz kıymetli hemşehrilerimi 20 Mart Cuma günü (Ramazan Bayramı’nın 1. günü) saat 14.00’te, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz 42. Kent Bayramlaşması Programı’na gönülden davet ediyorum. Gelin; dostluklarımızı pekiştirelim, aynı gönül halkasında buluşalım. Dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini hep birlikte ortaya koyalım. Bu vesileyle Ramazan Bayramı’nın başta şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyor; tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramda buluşmak dileğiyle.”