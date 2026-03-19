Antikkapı, Ramazan’da 374 bin kişiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında restoran, toplu iftar, catering ve sosyal destek organizasyonları ile 374 bin kişiye ulaşarak, paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlü bir şekilde yaşattı.

19 Mart 2026 Perşembe 16:51

 ANTİKKAPI’DAN BAŞARILI HİZMET VE GÖNÜL SOFRALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü organizasyon kapasitesine sahip iştiraki Antikkapı A.Ş., Ramazan ayını yoğun bir hizmet temposuyla tamamladı. Maide Kafe&Restoran, Antik Köfte, Mahal ve Mahal Plus’ın yanı sıra davet salonlarında gerçekleştirilen toplu iftar organizasyonları, dış mekan etkinlikleri ve paket yemek ile Ramazan ayı boyunca sürdürülen bu kapsamlı hizmet ağı sayesinde Antikkapı A.Ş., toplamda 374 bin kişiye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

 

RESTORANLARDA 50 BİN KİŞİ REZERVASYON YAPTIRDI

Şehrin mutfağı Antikkapı, Maide Kafe&Restoran, Darıca bölgesinde Antik Köfteler, Mahal Şubeleri ve Sekapark’ın yeni ritmi Mahal Plus, özenle hazırlanmış zengin menü seçenekleri ile toplamda 50 bin vatandaş tarafından tercih edildi. Kaliteli hizmet anlayışı ve titizlikle uygulanan hijyen standartlarıyla Kocaelililer aynı iftar sofrasında buluşurken, restoranlarda kurulan Ramazan köşesi, hafta sonları ney dinletisi, çocuklara özel hediyelikler, Hacivat-Karagöz etkinlikleri ile “Nerede o eski Ramazan’lar” dedirtmedi. 

 

TOPLU GRUP İFTARLARINDA DEV HİZMET

Kocaeli’de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının ilk tercihi olan Antikkapı, Ramazan ayı boyunca toplu iftar organizasyonları ve catering hizmetleriyle yoğun bir hizmet süreci yürüttü. Bünyesindeki 12 düğün ve toplantı salonunda özenle hazırlanan iftar sofraları, misafirlere hem konforlu hem de manevi atmosferi güçlü bir ortam sunarak toplam 45 bin kişiyi ağırladı. Aynı zamanda el değmeden, modern makinelerde paketlenen yemekler ve gerçekleştirilen dış organizasyon programları sayesinde toplam 225 bin kişiye ulaşıldı.

 

“GÖNÜL KAZAN” İLE 54 BİN VATANDAŞA SICAK DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği “Gönül Kazan Projesi” ile Ramazan ayında da yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmadı. İhtiyaç sahiplerinin evlerine düzenli olarak sıcak yemek ulaştıran proje, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşattı. Ramazan ayı boyunca toplam 54 bin vatandaşa ulaşan hizmet, 11 Ayın Sultanı’nın paylaşma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu.

 

HIZIR 41, BALKANLAR’DA KARDEŞLİK SOFRALARI KURDU

Hızır 41-Afet Mutfağı, Ramazan ayında bu kez sınırları aşarak Balkanlar’da anlamlı bir göreve imza attı. “Kardeşlik Sofrası İftarları” kapsamında yola çıkan dev mutfak tırları, Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu yurt dışında yaşayan vatandaşlarla buluşturdu. Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek’te gerçekleştirilen iftar programlarında binlerce soydaş vatandaş aynı sofrada bir araya geldi.

