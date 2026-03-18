Demirtaş Akaryakıt, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Unutmadı

Demirtaş Akaryakıt, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde anlamlı bir anma programı düzenledi. Programda personel tarafından İstiklal Marşı okunurken, şehitlerin ruhu için dualar edildi. Anma programına Demirtaş Akaryakıt sahipleri Necdet Demirtaş ve Adem Demirtaş ile birlikte şirket personelleri katıldı.

NECDET DEMİRTAŞ’TAN ANLAMLI MESAJ

Programda konuşan Necdet Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ecdadımız, 18 Mart 1915’te Osmanlı İmparatorluğu olarak girdiğimiz savaşta çok büyük bir mücadele vermiş, çok kötü şartlar altında yedi düvele karşı savaşarak düşmanı ülkemizden defetmiştir. Çanakkale Zaferi bunun en büyük göstergesidir.

Bizler de bunun bilincinde olarak ülkemizi en iyi düzeye çıkarmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeliyiz. Tarihimiz boyunca ülkemiz ve İslam üzerine yapılan mücadele devam etmektedir. Bu bilinçle hareket ederek her zaman tedbirli ve temkinli olmalıyız.

Vatanımızı her hâlükârda koruyacağız. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynandığının farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. İnşallah güçlü bir devlet olarak bunun üstesinden gelmeye devam edeceğiz ve hiçbir zaman bunlara geçit vermeyeceğiz.”dedi

Necdet Demirtaş sözlerini, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleriyle tamamladı.