Demirtaş Akaryakıt, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Unutmadı

Demirtaş Akaryakıt, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde anlamlı bir anma programı düzenledi. Programda personel tarafından İstiklal Marşı okunurken, şehitlerin ruhu için dualar edildi. Anma programına Demirtaş Akaryakıt sahipleri Necdet Demirtaş ve Adem Demirtaş ile birlikte şirket personelleri katıldı.

18 Mart 2026 Çarşamba 15:33

NECDET DEMİRTAŞ’TAN ANLAMLI MESAJ

Programda konuşan Necdet Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ecdadımız, 18 Mart 1915’te Osmanlı İmparatorluğu olarak girdiğimiz savaşta çok büyük bir mücadele vermiş, çok kötü şartlar altında yedi düvele karşı savaşarak düşmanı ülkemizden defetmiştir. Çanakkale Zaferi bunun en büyük göstergesidir.

Bizler de bunun bilincinde olarak ülkemizi en iyi düzeye çıkarmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeliyiz. Tarihimiz boyunca ülkemiz ve İslam üzerine yapılan mücadele devam etmektedir. Bu bilinçle hareket ederek her zaman tedbirli ve temkinli olmalıyız.

Vatanımızı her hâlükârda koruyacağız. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynandığının farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. İnşallah güçlü bir devlet olarak bunun üstesinden gelmeye devam edeceğiz ve hiçbir zaman bunlara geçit vermeyeceğiz.”dedi

Necdet Demirtaş sözlerini, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin’den Vali İlhami Aktaş’a Davet Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin’den...
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET,...
KADİR GECESİ TEBRİK MESAJI KADİR GECESİ TEBRİK MESAJI
BAŞKAN KUMSAR’DAN BAYRAM PAZARI’NA DAVET BAŞKAN KUMSAR’DAN BAYRAM PAZARI’NA DAVET
Büyükşehir’den bayram öncesi temizlik seferberliği Büyükşehir’den bayram öncesi temizlik seferberliği
Polis Pantolonu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli Polis Pantolonu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin’den...
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek 20 Mart Cuma günü...

Haberi Oku