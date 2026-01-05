KOCAELİ BASIN TARİHİNİN CANLI ŞAHİDİ İSMET ÇIĞITI EBEDİYETE UĞURLADIK









İsmet çiğitin cenazesine gazetemizin kurulucusu ve devri alem belgesel tv programını temsilen İsmail Kahraman katlıdı

Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak Fevziye camisinde kılınan cenaze namazından canlı yayın yaptık













Kocaeli basının yarım asırlık canlı şahidi Mavi Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, dün akşam tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Çiğit’in cenazesi 4 Ocak 2026 tarihinde İzmit Fevziye Camii’nde öğlene müteakip kılına namazın ardından bağ Çeşme mezarlığında toprağa verildi.





Çiğit’in cenaze törenine ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra CHP Kocaeli ve İstanbul Milletvekilileri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, Doğan Demir, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, eski bakanlar Fikri Işık, Osman Pepe, AK Parti Kocaeli eski Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkan Vekili Hüseyin Gezer, siyasi parti, dernekler ve STK’ların temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.





Kocaeli basınının Canlı Şahidi İsmet Çiğit 68 Yaşında Vefat Etti





KOCAELİNİN yarım asırlık gazetecisi İsmet Çiğitin vefatı ailesi ve Basın camiasında büyük üzüntü meydana getirdi. Merhumun cenazesi yarın (4 Ocak Pazar) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak Gazeteci İsmet Çiğite Allah cc dan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum









Kocaeli yerel basınının öncü isimlerinden, yarım asırlık meslek hayatına binlerce köşe yazısı sığdıran usta gazeteci İsmet Çiğit (68), bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Kent kamuoyunun her gün yazılarını yakından takip ettiği, gazeteciliği bir yaşam tarzı olarak benimseyen Çiğit’in vefatı şehirde büyük bir hüzünle karşılandı.





Yarım Asırlık Bir Kalem Sustu

Merhum gazeteciler Dündar Çiğit ve Birsen Çiğit’in evladı olan İsmet Çiğit, gazetecilik mirasını ailesinden devralarak 50 yıl boyunca kentin nabzını tuttu. Merhum gazeteci Nahit Çiğit’in ağabeyi olan İsmet Çiğit; Ayşen Çiğit’in eşi, Can ve Emir Çiğit’in babaları, Ekin Alp’in ise dedesiydi.





Kocaelili duayen gazeteci İsmet Çiğit, yaklaşık 6 ay kadar önce şeker rahatsızlığından dolayı Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılmış ve burada tedavi görmüştü. Bir ara entübe edilen Çiğit, bir hafta sonra uyandırılmıştı. Bir aylık tedavisi sonrasında sağlık durumu iyiye gitmiş ve taburcu edilmişti. (Kaynak Kocaeli gazetesi )





Kocaeli Basının canlı şahidi Gazeteci İsmet Çiğit in Kocaeli Üniversitesi'nde yaptığı konuşulmayı merhum İsmet çiğitin hatırasına ithaf ediyor Kocaeli üniversitesi resmi internet sayfasında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum













Yerel basının duayenleri tecrübelerini paylaştı





İSMET ÇİĞİT İLE AYNI MASADA KOCAELİ KİTAP FUARINDA KONUŞMA YAPMIŞTIK





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yerel basının duayen isimleri deneyimlerini paylaştı.









Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin, Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Bizim Yaka Gazetesi Baş Yazarı Galip Ataman, Gebze Gazetesi’nin sahibi ve belgeselci İsmail Kahraman,





10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda ‘’Kocaeli Medyası ve Bilge Şehir Kocaeli’’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiyi Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Başkan Vekili Zekeriya Özak, Başkan Danışmanı Ömer Polat ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz da takip etti.









ATAMAN: GAZETECİ TARAFSIZ DEĞİLDİR





Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Ataman, Türkiye’nin en güçlü yerel medyasının Kocaeli’de bulunduğunu ifade etti. Kocaeli’nde 7’si İzmit’te olmak üzere 29 günlük gazetenin yayınlandığını, 92 internet haber sitesi olduğunu ve 250’yi aşkın çalışanın bulunduğunu vurgulayan Ataman, ‘’Teknolojinin gelişmesi, internet sitelerinin artması satışları etkiledi. Gerçek okuyucu ise gazeteyi tercih ediyor. Gazete patronlarının tamamı başka işlerle uğraşıyor ve gazeteleri yaşatmaya çalışıyor. Okurların da gazetelere sahip çıkması gerekiyor. Yerelde gazetecilik yapmak çok zordur. Yanlış yapanları eleştirdiğimizde kendimizi sadece kalemimizle savunabiliyoruz. Kentin sorunları olduğu gibi gazetecilerin de sorunları ve sorumlulukları var. Bizler klavyenin başına geçince her istediğimiz yazmak gibi bir lüksümüz yok. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak, hakaret eden yaklaşımlara rastlıyoruz. Eleştiriye tamam ama hakaret içeren yazıların yazılmaması gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor. Gazeteci tarafsız değildir, patron izin verdiği ölçüde özgür yazar’’ dedi. Moderatör Ataman, ilk sözü Çiğit’e verdi.





ÇİĞİT: OKURUN GÜVENİNİ KAYBETTİK





Kocaeli medyasının nereden nereye geldiğini anlatan İsmet Çiğit, ‘’Kocaeli Kitap Fuarı’nı dolaşırken bir kez daha gurur duydum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Her görüşe hitap eden bir organizasyon. Şu an bulunduğumuz fuar merkezinin yapıldığı yılları bile hatırlıyorum. Büyük paralar harcanmıştı. Kocaeli Büyükşehir satın aldı ve aktif şekilde kullanmaya başladı. 1976’dan bu yana bu mesleğin içindeyim, çok şeyler gördüm. Türkiye’de şehir gazeteciliğinin hep bir numara olduğu kent Kocaeli’dir. Günde 11 bin net satışımız olduğunu hatırlıyorum. Bugün 7 gazetenin tirajını toplasanız bunun yarısına ulaşmaz. Çünkü bağımsızlığımızı ve okurun güvenini kaybettik. Gece satışı ilk bu kentte başlamıştı. Kocaelispor haberlerinin çok popüler olduğu günlerden geçtik. Şehre bir güven verdik ama bugün yerel gazetelerin çok rağbet görmediğini söylemek istiyorum. Okurlara diyorum ki; gazeteye ve kitaba verdiğiniz paraya acımayın’’ ifadesini kullandı.





ÇETİN: 12 EYLÜL’DE KİTAP YAKTIM





Daha sonra söz alan Sadun Çetin, ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni 10. Kocaeli Kitap Fuarı nedeniyle kutluyorum. Muhteşem bir organizasyon. Yazı yazmaya alıştığımız için konuşmaya alışık değilim. 12 Eylül öncesini yaşamış, üniversite öğrenciliğimde siyasetle uğraşmış birisiyim. 12 Eylül 1980 döneminde ben çok kitap yaktım. Rahmetli babamın da evdeki kitapları çuval çuval yaktığını bilirim. İzmit Büyükşehir Belediyesi ilk kurulduğunda 7 yıl basın yayın şube müdürlüğünü yaptım. Dışarıdan çok kolay görünebilir ama emek vermek gereken yerlerdir. Gazetecilik bir yaşam biçimidir, para kazanmak için yapılmaz’’ şeklinde konuştu.





TURGUT: GAZETECİLERİN SORUNLARI VAR





Medyanın hemen her alanında görev yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Adem Turgut, ‘’Ekonomik nedenler de önemli ancak yerel gazetelerin haber içeriği sorunu var. Kocaeli’de Türkiye’nin en güçlü yerel basınlarından birisi var. Kocaeli medyası etkin bir medya ancak birçok eksiği var. Yerel gazeteleri; siyasiler, kamu kurumları ve esnaf alıyor. Gazetelerin içerikleri de okuyucu profiline göre şekilleniyor. Okur profilinin de gelişebilmesi için haber içeriğiyle birbirini beslemesi gerekiyor. Haber artık anlık ve sizin de anlık olarak yönetmeniz gerekiyor. Eğer elinizde iyi bir haber varsa başka biri de bu habere ulaşabilir. Yazılı basın olarak internet haberciliğini öteleyemeyiz. Ancak 18-30 yaş aralığı gazeteyi internet sitesinden okuyor. Habere ulaşmanın yolları değişiyor ama haberin etkisi değişmiyor. Gazete çalışanlarının da sorunları var. Ücret politikaları yeterli ve sağlıklı değil. Gazetecilerin branşlaşma sorunu var. Uzmanlaşmayı sağlayamıyorsunuz. Gazeteci günde 5 habere giderse ondan verim bekleyemezsiniz. Zaten gazetelerde yayınlanan çoğu haber birbirine benzemeye başladı. Gazeteyi yönetenlerin de problemleri var. Gazeteleri eskiden gazeteciler çıkarırdı, kapitalizmin doğal sonucu olarak artık gazeteleri sermaye sahipleri çıkarıyor. Gazetelerin üzerinde baskı kurmayan hiçbir çıkar grubu yoktur. Kitap Fuarı, Kartepe Zirvesi gibi projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayata yeniden gelirsem yine gazetecilik yapmak isterim’’ açıklamasını yaptı.





KAHRAMAN: KENTE VEFA BORCUMUZ VAR





https://www.ozgurkocaeli.com.tr/amp/haber/4376594/yerel-basinin-duayenleri-tecrubelerini-paylasti Son olarak konuşan İsmail Kahraman, ‘’Çağımız bilgi ve bilişim çağı. Bilge Şehir Kocaeli’de yaşıyoruz. Basın tarihinde ilk gazete Kocaeli’de yayınlanmıştır. Atatürk, ilk basın toplantısını 16 Ocak’ta Kocaeli’de yapmıştır. Gebze’de çok sayıda gazete var. 34 yıl önce ilk kez gazete kurmak istediğimde Gebze’de matbaa yoktu. Kocaeli’de yaşayan herkesin bu kente vefa borcu var’’ yorumunu yaptı. Kahraman konuşmasının sonunda Kocaeli’yi tanıtan 5 dakikalık bir film gösteriminde bulundu. Söyleşinin sonunda ise gazetecilere, Genel sekreter Bayram ve Başkan Vekili Özak tarafından kitap hediye edildi. ( Kaynak özgür kocaeli gazetesi 7 Mayıs 2018





GEBZE GAZETESİ BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ. KÖŞESİ





İsmail Kahraman - Kocaeli Kitap Fuarı’yla ilgili Başkan Karaosmanoğlu’na önerimiz



