Zamanın durduğu yer

Giresun Espiye Soğukpınar. Burası Dikmen Köyü’nün Gıran Mahallesi. Gandazoğlu ailesi olarak 500 yıllık ata dede mirası evimiz ve fındık bahçemizle bugün 17 Ocak 2026 kışına uyandık. Taşa toprağa sinmiş yarım asırlık hikayeler, karlar altında bir başka güzel. Belgesel tadında ata dede memleketime selam olsun









Soğukpınar belgeselimiz









KÖYDEKİ EVİMDEN KIŞ MANZARASI





KARAKIŞ DEĞİL BEYAZ KIŞ AYLARI

DOĞUM GÜNÜM YAKLAŞIYOR

HAYATIMIN MİLADİ MEMLEKETİM

27 OCAK 1960 TARİHİNDE DÜNYA GELDİĞİM KÖYÜM AİLEM ATA DEDELERİMİN TARİHİ GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ YERİ VAR

TÜM ARKADAŞ VE TAKİPÇİLERİME TAVSİYEM HAYATIMIZI YAZALIM VE BELGESELLEŞTİRELİM

KAHRAMAN BELGESELİ TADINDA TARİHTE YOLCULUK





BABAM ANAM VE HALAMLA EN GÜZEL ÇOCUKLUK YILLARIMIN GEÇTİĞİ GİRESUN ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ GIRAN MAHALLESİNDEKİ EVİMİN BAHÇESİNDE AN İTİBARİ İLE KAR YAĞIŞI BAŞLADI.



YILLARDAN BERİ DİKTİĞİM MEYVE FİDANLARI BÜYÜDÜ AĞAÇ OLDU ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİ BAHÇESİNDEKİ KİRAZ HER YIL BOL KİRAZ VERİYOR KIŞ UYKUSUNDA OLAN MEYVE AĞAÇLARI VE FINDIK BAHÇESİ İLK BAHARA HAZIRLANIYOR









ÖDÜLLÜ YÖNETMEN UĞUR TATAR TARAFINDAN HAZIRLANAN TARİHİN İZİNDE BİR BELGESELCİNİN YAŞAM ÖYKÜSÜ KAHRAMAN BELGESELİ TANITIM FRAGMANI





KÜLTÜR SANAT YAZAR VE VAKIF İNSANI NEDRET DEMİR TARAFINDAN ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN KAHRAMAN BELGESEL MÜZİĞİ













Meslekte yarım asrı devirmiş bir belgeselciyi anlatan belgesel:









KAHRAMAN Ödüllü yönetmen Uğur Tatar, bu kez biyografik bir belgesel ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2022 yılında Hereke ipek halısının tarihine ışık tutan belgeseli ile ödül kazanan yönetmen Uğur Tatar, bu kez 50 yıllık meslek hayatı ile gazetecilik ve belgeselcilik konusunda önemli bir figür olan İsmail Kahraman’ın hayatını mercek altına alıyor.





Hereke halısının kadim tarihini anlatan belgesele özel ödül





Uğur Tatar, 2500 yıllık Pazırık Halısı'ndan Hereke İpek Halısı'na uzanan kadim el sanatımız halıcılığın tarihini ele aldığı “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” isimli belgeseli ile ödül kazanmıştı.2022 yılında 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin “Profesyonel Belgesel Yarışması” kategorisinde yarışan “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” belgeseli “Festival Düzenleme Kurulu Özel Ödülü” ile onurlandırılmıştı.2023 yılında ise bu belgesel, 2. Kocaeli Film Festivali'nin açılış filmlerinden biri olarak Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşmuştu.









Duayen gazeteci ve belgeselcinin hayatı belgesel oldu





Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” ise meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor.Türkiye’de 80 ili gezmiş, dünyada 80’e yakın ülkeye ayak basmış bir belgeselcinin dünyasını keşfedeceğiniz 80 dakikalık bu belgesel, sadece İsmail Kahraman’ın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda İsmail Kahraman’ın hayatını şekillendiren coğrafyanın da izini sürüyor.





Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı





Yazar, şair ve vakıf insanı olmasının dışında şarkı sözü yazarlığı ve müzik alanındaki çalışmaları ile de adından söz ettiren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi Nedret Demir’in tüm dünya dijital platformlarında yayınlanan 28 tane single albümü bulunuyor.Nedret Demir’in yeni şarkısı ise “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseline özel olarak hazırlandı.Sözü ve müziği Nedret Demir’e ait olan “İŞTE KAHRAMAN” isimli şarkı; ilim, kültür ve tarihe adanmış 50 yıllık bir ömrü en güzel şekilde özetliyor.





Belgeselin galası İstanbul’da gerçekleşecek



