Zamanın durduğu yer

Giresun Espiye Soğukpınar. Burası Dikmen Köyü’nün Gıran Mahallesi. Gandazoğlu ailesi olarak 500 yıllık ata dede mirası evimiz ve fındık bahçemizle bugün 17 Ocak 2026 kışına uyandık. Taşa toprağa sinmiş yarım asırlık hikayeler, karlar altında bir başka güzel. Belgesel tadında ata dede memleketime selam olsun

18 Ocak 2026 Pazar 10:03

https://www.facebook.com/share/p/1AHLDJNDwp/?mibextid=wwXIfr




Soğukpınar belgeselimiz



KÖYDEKİ EVİMDEN KIŞ MANZARASI

KARAKIŞ DEĞİL BEYAZ KIŞ AYLARI
DOĞUM GÜNÜM  YAKLAŞIYOR
HAYATIMIN MİLADİ  MEMLEKETİM 
27 OCAK 1960 TARİHİNDE DÜNYA GELDİĞİM KÖYÜM AİLEM ATA DEDELERİMİN TARİHİ GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ YERİ VAR 
TÜM ARKADAŞ VE TAKİPÇİLERİME TAVSİYEM  HAYATIMIZI YAZALIM VE BELGESELLEŞTİRELİM
KAHRAMAN BELGESELİ TADINDA TARİHTE YOLCULUK 

BABAM  ANAM VE HALAMLA  EN GÜZEL ÇOCUKLUK YILLARIMIN  GEÇTİĞİ GİRESUN  ESPİYE İLÇESİ  SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ GIRAN MAHALLESİNDEKİ EVİMİN  BAHÇESİNDE AN İTİBARİ  İLE KAR YAĞIŞI  BAŞLADI.

YILLARDAN BERİ DİKTİĞİM MEYVE FİDANLARI BÜYÜDÜ AĞAÇ OLDU  ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİ BAHÇESİNDEKİ KİRAZ HER YIL BOL KİRAZ VERİYOR  KIŞ UYKUSUNDA OLAN MEYVE AĞAÇLARI VE FINDIK BAHÇESİ İLK BAHARA HAZIRLANIYOR 


ÖDÜLLÜ YÖNETMEN  UĞUR TATAR TARAFINDAN  HAZIRLANAN TARİHİN İZİNDE BİR BELGESELCİNİN YAŞAM ÖYKÜSÜ KAHRAMAN  BELGESELİ  TANITIM FRAGMANI 

  KÜLTÜR SANAT  YAZAR VE VAKIF  İNSANI  NEDRET DEMİR TARAFINDAN  ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN KAHRAMAN  BELGESEL MÜZİĞİ





Meslekte yarım asrı devirmiş bir belgeselciyi anlatan belgesel: 


KAHRAMAN Ödüllü yönetmen Uğur Tatar, bu kez biyografik bir belgesel ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2022 yılında Hereke ipek halısının tarihine ışık tutan belgeseli ile ödül kazanan yönetmen Uğur Tatar, bu kez 50 yıllık meslek hayatı ile gazetecilik ve belgeselcilik konusunda önemli bir figür olan İsmail Kahraman’ın hayatını mercek altına alıyor.

Hereke halısının kadim tarihini anlatan belgesele özel ödül

Uğur Tatar, 2500 yıllık Pazırık Halısı'ndan Hereke İpek Halısı'na uzanan kadim el sanatımız halıcılığın tarihini ele aldığı  “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” isimli belgeseli ile ödül kazanmıştı.2022 yılında 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin “Profesyonel Belgesel Yarışması” kategorisinde yarışan “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” belgeseli “Festival Düzenleme Kurulu Özel Ödülü” ile onurlandırılmıştı.2023 yılında ise bu belgesel, 2. Kocaeli Film Festivali'nin açılış filmlerinden biri olarak Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşmuştu.




Duayen gazeteci ve belgeselcinin hayatı belgesel oldu

Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” ise meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor.Türkiye’de 80 ili gezmiş, dünyada 80’e yakın ülkeye ayak basmış bir belgeselcinin dünyasını keşfedeceğiniz 80 dakikalık bu belgesel, sadece İsmail Kahraman’ın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda İsmail Kahraman’ın hayatını şekillendiren coğrafyanın da izini sürüyor.

Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı

Yazar, şair ve vakıf insanı olmasının dışında şarkı sözü yazarlığı ve müzik alanındaki çalışmaları ile de adından söz ettiren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi Nedret Demir’in tüm dünya dijital platformlarında yayınlanan 28 tane single albümü bulunuyor.Nedret Demir’in yeni şarkısı ise “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseline özel olarak hazırlandı.Sözü ve müziği Nedret Demir’e ait olan “İŞTE KAHRAMAN” isimli şarkı; ilim, kültür ve tarihe adanmış 50 yıllık bir ömrü en güzel şekilde özetliyor.

Belgeselin galası İstanbul’da gerçekleşecek

Belgeselin galası, 21 Kasım 2024 tarihinde, 13:00-17:00 saatleri arasında, “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde, “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı” ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun organizasyonuyla gerçekleştirilecek.Adres: Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı, Molla Gürani Mah. Millet Cad. Aras Han No:4 Kat:2 Aksaray/İSTANBUL


(Ömer İLGEÇ)
