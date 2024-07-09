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Bakan Yerlikaya: “ 25 ilde düzenlenen ‘Kuyu-8’ Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamasıyla 25 ilde düzenlenen “Kuyu-8” Operasyonlarında, 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı

Bakan Yerlikaya: ' 25 ilde düzenlenen ‘Kuyu-8' Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı”

09 Temmuz 2024 Salı 13:41

 Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamasıyla 25 ilde düzenlenen “Kuyu-8” Operasyonları’nda sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de içerisinde bulunduğu 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 
  Yerlikaya paylaşımında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik 134 farklı adrese operasyon düzenlendiğini belirtti. 
  Yerlikaya paylaşımının devamında “Neslihan ve İnanç Güngen adlı şüphelilerin, sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin işyeri açmalarına aracılık ettikleri, sahte CE belgeleri düzenleyerek, herhangi bir UTS kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı ‘Taksirle Yaralama’ suçuna sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikayetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi” ifadelerine yer verdi. 
  Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre, çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konulduğunu kaydetti.  
  
 
                                         


İHA
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