banner1079
POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz, şimdi bunlarla ilgili araştırmalar yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşananlar ile ilgili, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak şuanda araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evelallah temizlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

07 Eylül 2024 Cumartesi 16:37

 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz, şimdi bunlarla ilgili araştırmalar yapılıyor" 
 - "Kendini bilmezler temizlenecek" 

Bu ordunun milletin ordusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu ordu milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur. Bu ordu milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarıyla gurur duyuyoruz. Şunun da çok net bilinmesini isterim, ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları ordumuzun içinden temizleyeceğiz. 3 tane birinci olan kızımız var. Bunlardan birinin ismi İkra. 3 kardeş. Manisalı, birinci oldu. Diğer 2'si, onlar da birer Anadolu yavrusu fakat bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimi yaptık. Kara Kuvvetleriyle görüşmelerimizi yaptık, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi içinde adımlarımızı atıyoruz. Ordumuzun üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde buna zarar verecek durumu görmezden gelmez, demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız" diye konuştu.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail, Gazze'de durmayacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail, Gazze'de durmayacak” Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail, Gazze'de durmayacak”
Bakan Tunç’tan Kocaeli’ye Adalet Sarayı Müjdesi Bakan Tunç’tan Kocaeli’ye Adalet Sarayı Müjdesi
Körfez Belediye Meclisinde Koltuk Gerginliği Körfez Belediye Meclisinde Koltuk Gerginliği
Başkan Sezer, Mazbatalarını Alan Muhtarlara Başarılar Diledi Başkan Sezer, Mazbatalarını Alan Muhtarlara Başarılar...
Başkan Hürriyet İlk Mecliste Alkışlarla Karşılandı: Başkan Hürriyet İlk Mecliste Alkışlarla Karşılandı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail, Gazze'de...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de katıldığı bir kurultayda açıklamalarda bulundu. Gazze...

Haberi Oku