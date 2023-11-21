İbrahim Ercin: “İlk hedefimiz yelken branşını açmak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un yeni başkanı İbrahim Ercin basın toplantısı düzenledi. Sekapark Maide Restaurant’ta gerçekleştirilen toplantıda başkan Ercin’e genel sekreter Erhan Öztürk ve yönetim kurulu üyesi Galip Şentürk de eşlik etti. Kulübün mevcut durumunu ve branşları konuşulurken kısa ve uzun vadeli hedefler paylaşıldı.

"36 branşta, 140 antrenörümüzle 147 salonda aktif olarak faaliyet gösteriyoruz"

Karatede dünya şampiyonluğu bulunan ve uzun yıllar milli takımda antrenörlük yapan İbrahim Ercin, “Yıllarca milli sporculuk, milli takım antrenörlüğü yaptım. Uluslararası görevlerde bulundum. Antrenörü olduğum kulübüme kulüp başkanı oldum. 36 branşta, 140 antrenörümüzle 147 salonda aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu an 9 bine yakın lisanslı sporcumuz, 140 milli sporcumuz var. Bunların sayılarını artırmak, yeni dünya şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. En son 1 dünya şampiyonu çıkardık, büyüklerde 2 final yaptık. Gençlerde bunu zaten çok defa başarmıştık. Hedefimiz yeni dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak. En önemlisi de 2024 olimpiyatlarına sporcu gönderebilmek. 5 judocumuz kotada. Bunlardan 2 tanesi hedeflerine ulaşmış görünüyor. Tabi ki henüz daha bitmedi engellilerde de 5-6 sporcumuz var. İkisi garantilemiş durumda" şeklinde konuştu.





“İmkanları artırıp daha çok başarılı sporcuya ulaşmak istiyoruz”

Hedeflerine yavaş ve sağlam adımlarla ilerleyeceğini söyleyen Ercin, "Takım sporlarında da yerimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz. İlerde hedefleri büyüterek takımları bir üst liglere taşımayı da planlıyoruz, imkanlar doğrultusunda. Kocaeli gerçekten spor kenti. Her zaman başarılı sporcular çıkmıştı. Biz imkanları artırıp çok daha başarılı sporcuya ulaşmak istiyoruz. Bu konuda taramalar yapıyoruz. Büyükşehir Spor Dairesi ile birlikte projelerimiz var. Yeni şampiyonları bulup çıkarmak Kocaeli ve Türk sporunda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

“Yolumuz uzun, çok büyük planlarımız var”

Uluslararası alanda boy gösterdiklerini belirten Ercin, "Birkaç ülkeyle temaslarımız var. Onlar bize geliyor, biz de yakında onlara gideceğiz. Uluslararası Judo Şampiyonası yaptık; 30 ülkeden geldiler, binin üzerinde sporcu yarıştı. Geçen hafta iller arası karate ligi yaptık. 24 ilden bin 450 sporcu katıldı. Sporun gelişimi ve ilimizin tanıtımı açısından çok önemliydi. Sadece sportif başarılarda değil, sosyal projelerde de olmak istiyoruz. Engellilerde sporu destekliyoruz. Birçok branşımız var ve onların da en iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak istiyoruz. Yolumuz uzun. Çok büyük planlarımız var. Tahir başkanımızın da desteğiyle bu planlarımızı gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.





“İlk hedefimiz yelken branşını açmak"

Yeni branşlar ve tesisleşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ercin, “Bir şeyleri garanti ettikten sonra müjdeyi vermek istiyorum. Birkaç branşta görüşmelerimiz devam ediyor. Buzla ilgili görüşmelerimiz var, alt yapılarla ilgili bazı görüşmelerimiz var. Yelken şu anda gündemimizde kentimizde, Yelken Dünya Şampiyonası olacak, dolayısıyla yelken branşını açmak üzereyiz. İlk hedefimiz yelken branşını açmak. İlimizde sporcular var, onlarla koordine olup ilimizi dünya şampiyonasında temsil edeceğiz. Çok fazla branş var. Branşları açmaktan ziyade sürekliliğini sağlamak önemli. Açıp kapatmak bana uygun gelmiyor. Bir şeyi planladığınız zaman ne kadar uzun gidiyorsa o kadar uzun götürmemiz lazım. Kendi yetiştirdiğimiz gençlerle yol almamız lazım" diye konuştu.

“Çok güvenilir bir kulübüz verdiğimiz sözleri tutuyoruz”

Spor camiasının Kağıtspor'a bakış açısının olumlu olduğunu söyleyen Ecrin, "Çok güvenilir bir kulübüz. Bireysel sporlarda da, takım sporlarında da verdiğimiz sözleri tutmuş kulübüz. Sporcularımız hiçbir zaman mağdur olmamıştır. Yeni bir başkanım planlarımız genişleyerek devam edecek. Sonraki görüşmelerimizde net ve somut olarak iyi haberler vereceğim. Tesisleşme benim konum olmamakla birlikte; sporun ihtiyacı olan tesisleşmeyle ilgili isteklerimizi, Büyükşehir'imize ileteceğiz. Bu konuda yolumuza devam edeceğiz. Belediyemiz her zaman destek verdi, vermeye de devam ediyor. Sadece Kağıtspor’a değil birçok kulübe destek veriyor. Bunları da düşünerek tesisleşme konusunda yeni yılda, yeni planlar olacaktır” sözlerini kaydetti.

İHA