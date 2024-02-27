Su sporlarına özel tesis yapılacak

Kocaeli'de spor dinamikleri tarafından ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına ve spor tesislerinin gelişmesi hedefiyle spor şurası düzenlenmişti. Şuranın sonucunda Kocaeli'de gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar planlandı ve gerekli adımlar atılmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin su sporlarında daha profesyonel bir konuma gelmesi için şehre Karşıyaka Su Sporları Merkezini kazandıracak. İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan tesisin Başiskele Karşıyaka Sahiline yapılması planlandı. Gerek ulaşımın kolay olması gerekse teknik donanımıyla Türkiye'de örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezi, yelken ve deniz küreği sporları için hazırlanıyor. Su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alıyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1- 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek olan 470 Gençler Dünya Şampiyonası için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinlik, Türk yelken sporunun uluslararası alandaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serecek.

İHA