SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Su sporlarına özel tesis yapılacak

Kocaeli'ye, İzmit Körfezi'ni uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapacak bir merkez haline getirmeyi hedefleyen "Karşıyaka Su Sporları Merkezi" kazandırılacak.

Su sporlarına özel tesis yapılacak

27 Şubat 2024 Salı 17:10

 Kocaeli'de spor dinamikleri tarafından ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına ve spor tesislerinin gelişmesi hedefiyle spor şurası düzenlenmişti. Şuranın sonucunda Kocaeli'de gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar planlandı ve gerekli adımlar atılmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin su sporlarında daha profesyonel bir konuma gelmesi için şehre Karşıyaka Su Sporları Merkezini kazandıracak. İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak. 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan tesisin Başiskele Karşıyaka Sahiline yapılması planlandı. Gerek ulaşımın kolay olması gerekse teknik donanımıyla Türkiye'de örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezi, yelken ve deniz küreği sporları için hazırlanıyor. Su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alıyor. 
  Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1- 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek olan 470 Gençler Dünya Şampiyonası için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinlik, Türk yelken sporunun uluslararası alandaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Bizim çocuklar” Darıcalı gençlere başarının sırrını anlattı “Bizim çocuklar” Darıcalı gençlere başarının...
Kocaelispor'a Yeni Tesis Kazandırılacak Kocaelispor'a Yeni Tesis Kazandırılacak
Gölcük, Ulusal Oryantiring Yarışlarına Ev Sahipliği Yaptı Gölcük, Ulusal Oryantiring Yarışlarına Ev Sahipliği...
Kocaelispor'da Mustafa Gürsel Dönemi Başladı Kocaelispor'da Mustafa Gürsel Dönemi Başladı
Mustafa Gürsel: Mustafa Gürsel: "İyi Oynayan Ve Sonucu Alan Bir...
Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam İle Yollar Ayrılıyor Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam İle Yollar Ayrılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

“Bizim çocuklar” Darıcalı gençlere başarının...
Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “bizim çocukların başarı öyküsü”...

Haberi Oku