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TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0 mağlup oldu.

TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

18 Şubat 2024 Pazar 21:08

 
  Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Faruk Yağlı, Yahya Kemal Yurtbilir 
  Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Hüseyin Karabey (Fatih Cerlek dk. 77), Volkan Altınsoy, Alpay Çelebi, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Ege Özkayımoğlu dk. 58), Alperen Pak, Taha Aydınlı (Erdi Can Şehit dk. 58), Ömer Faruk Çalışkan, Okan Baydemir (Ünal Emre Durmuşhan dk. 90), Berat Ali Genç (Melik Derin dk. 90) 
  Amed Sportif Faaliyetler: Aykut Özer, Taner Gümüş (Serkan Odabaşoğlu dk. 46), Çekdar Orhan (Yılmaz Ceylan dk. 77), Yakal Taylan, Uğur Adem Gezer, Abdullah Dilan Aydın (Taşkın Çalış dk. 77), Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Oktay Aydin (Çekdar Orhan dk.88), Onur Karakabak, Mert Çapar (Enes Durmuş dk. 88) 
  Goller: Uğur Adem Gezer (dk. 45+2), Mert Çapar (dk. 61) (Amed Sportif Faaliyetler) 
  Sarı kartlar: Alperen Pak, Volkan Altınsoy (Belediye Derincespor), Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Oktay Aydin, Mert Çapar (Amed Sportif Faaliyetler) 




İHA
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