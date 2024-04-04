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Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Göztepe: 2

Trendyol 1. Lig 28. hafta karşılaşmasında Kocaelispor sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Göztepe: 2

04 Nisan 2024 Perşembe 09:15

 Trendyol 1. Lig 28. hafta karşılaşmasında Kocaelispor sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. 
 
  Maçtan dakikalar:  
  10. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Romulo Cruz'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 
  44. dakikada ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde Mamah topu ağlara gönderdi. 0-1  
  56.dakikada Kocaelispor atağında Cem topu sağ kanattan ceza sahasına kadar taşıdı. Amaral’ı gören Cem topu penaltı noktası üzerine ortaladı ancak savunma izin vermedi.  
  71. dakikada Messaoudi'nin pasında kale önünde Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2 
  82. dakikada Beridze’ye ceza sahası içinde Ogün tarafından yapılan müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.  
  83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Candeias topu ağlara yolladı. 1-2  
  86. dakikada ceza sahası içinde Taha Altıkardeş’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi.  
  88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Candeias, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-2 
  90+6. dakikada Kocaelispor bir kez daha penaltı kazandı. 
  90+9. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Candeias, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2  
 
  Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir 
  Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Giorgi Beridze dk. 69), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Vukovic dk. 84), Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı (Barış Alıcı dk. 46), Candeias, Amaral, Tuncer Duhan Aksu (Atila Turan dk. 84), Cem Ekinci (Ramil Şeydayev dk.69) 
  Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Sarı, Haşim Sarman, Kouakou, Bedirhan Yıldız 
  Teknik Direktör: Mustafa Gürsel 
  Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Junior Dennis, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 66), Celil Yüksel (Turgay Gemicibaşı dk. 76), Cardoso (Messaoudi dk. 66), Mamah (Lundqvist dk. 66) 
  Yedekler: Arda Özçimen, Tarkan Serbest, Ensar Aksakal, Nielsen, Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm 
  Teknik Direktör: Stanimir Stoilov 
  Goller: Candeias (dk. 83 pen. dk. 88 pen. ve dk. 90+9 pen.) (Kocaelispor), Mamah (dk. 44), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 71) (Göztepe) 
  Sarı kartlar: Mesut Can Tunalı (Kocaelispor), Celil Yüksel, Messaoudi (Göztepe) 


İHA
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