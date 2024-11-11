ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eşini uykusunda boğarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

11 Kasım 2024 Pazartesi 10:17

 Olay, dün sabah Adem Yavuz Mahallesi 2301. Sokak’taki iki katlı evde meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü (33), uykusunda eşi Y.S. tarafından boğularak öldürülmüştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esma Söğütçü’nün hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaçan Y.S. polis tarafından yakalanmıştı. Y.S.’nin cezaevinden 4 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenilmişti. 
  Polis ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan Y.S., Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü hayatını...
Kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı: 4 yaralı Kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı:...
Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğarak öldürdü Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğarak...
Doğal gaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı: 2 çocuk annesi yaşam mücadelesini kaybetti Doğal gaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı:...
Cadde üzerindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı Cadde üzerindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Otomobil park halindeki karavana çarptı Otomobil park halindeki karavana çarptı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü hayatını...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede...

Haberi Oku