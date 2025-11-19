Çağın teknolojileri Kocaeli’de tanımlanıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında gerçekleşecek 24 panelde 100’ün üzerinde konuşmacı ile yapay zekanın ve çağın dönüştürücü teknolojilerinin sektörlere etkisi kapsamlı biçimde ele alınacak.

KAPILARINI CUMA GÜNÜ AÇIYOR

Hayata geçirdiği projelerle bilimi toplumun tüm kesimlerine yayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarı, 21 Kasım Cuma günü saat 10.00’da açılış programıyla start alacak. Paneller ve etkinlikler, 3 gün boyunca halka ücretsiz açık olacak.

DİJİTAL ÇAĞ KOCAELİ’DE HAYAT BULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan Kocaeli Bilişim Fuarı, dijital çağın en güncel teknolojilerini şehre taşıyor. Yapay zeka, sanayi, eğitim, müzik teknolojileri ve akıllı şehir uygulamaları gibi alanlarda etkinlikler sunan fuar, 24 panel ve 100’ün üzerinde uzman konuşmacı ile zengin bir program sunacak. Bilişimden sanayiye, eğitimden akıllı şehirciliğe çağın teknolojilerinin yeniden tanımlanacağı Kocaeli Bilişim Fuarı, 21-23 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

FUAR, RESMİ AÇILIŞ PROGRAMIYLA START ALIYOR

Katılımcılar, fuar boyunca teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri yakından takip edebilecek. 21 Kasım Cuma günü gerçekleşecek açılış programında sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumları bir araya gelerek, fuarın kapsamı ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

BİLİŞİM FUARI ÜCRETSİZ VE HALKA AÇIK

Kocaeli Bilişim Fuarı, ücretsiz olarak tüm vatandaşlara hitap edecek.

Bu kapsamda katılımcılar, panelleri ve etkinlikleri ziyaret ederek yapay zekânın ve diğer çağdaş teknolojilerin günlük yaşam ve iş dünyasındaki etkilerini gözlemleme fırsatı bulacak.

DİJİTAL KATILIM BELGESİ VE KAYIT

Fuar programına katılmak isteyenler için online kayıt zorunlu. Kontenjanların sınırlı olduğu programlarda kayıtlı katılımcılara “Dijital Katılım Belgesi” verilecek. Katılım için kayıt yaptırmak isteyenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

PANELLER VE AKADEMİK YAYINLAR

Fuarda düzenlenecek 24 panelde, yapay zekânın ve çağın dönüştürücü teknolojilerinin sektörel etkileri detaylı şekilde ele alınacak. Panellerin çıktıları, yapay zeka destekli olarak derlenip akademik bir yayına dönüştürülecek ve dijital çağın geleceğine ışık tutacak.

KOCAELİ’NİN DİJİTAL VİZYONU

Kocaeli Bilişim Fuarı, şehrin “bilişim kenti” vizyonunu güçlendirmeyi ve kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getirerek stratejik iş birlikleri ve yenilikçi projeler için zemin oluşturmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, fuarda teknolojiyi deneyimleyerek hem bireysel hem de kurumsal gelişime katkı sağlayacak.

TÜM MERAK EDİLENLER BU ADRESTE

Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Ticaret Odaları, MARKA ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle düzenlenen; önemli panellerin, oturumların ve sunumların yer alacağı Kocaeli Bilişim Fuarı’nın tüm etkinliklerine göz atmak, ayrıntılı bilgi almak ve kayıt için kocaelibilisimfuari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.





(Erkan ERENLER)