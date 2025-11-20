Kocaeli Bilişim Fuarı 21 Kasım’da kapılarını açıyor; Dünya markaları Kocaeli’de buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kocaeli Bilişim Fuarı, 21 Kasım Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek fuar, dijital dönüşümün tüm yönleriyle ele alınacağı oturumları, teknoloji deneyim alanları ve uluslararası marka katılımlarıyla Türkiye’nin en kapsamlı bilişim buluşmalarından biri olacak.

TEKNOLOJİ OTURUMLARINDA DÜNYA MARKALARI YER ALACAK

Bu yılki fuarın öne çıkan bölümlerinden olan “Teknoloji ve Deneyim Oturumları”, alanında lider ulusal ve uluslararası şirketlere ev sahipliği yapacak. Teknoloji ve deneyim oturumlarının detaylı program akışı, fuar öncesinde kamuoyu ile paylaşıldı. Ziyaretçiler bu oturumlarda iletişim, siber güvenlik, mühendislik teknolojileri, veri yönetimi, dijital ticaret ve inovasyon alanlarındaki en güncel gelişmeleri takip edebilecek.

HEDEF, KOCAELİ’Yİ TÜRKİYE’NİN DİJİTAL ÜSSÜ YAPMAK

Kocaeli Bilişim Fuarı; teknoloji şirketlerini, kamu kurumlarını, akademiyi ve girişimcileri aynı platformda buluşturarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı, bilişim ekosistemini güçlendirmeyi, üniversite-sanayi iş birliğini artırmayı ve yeni teknolojileri geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. Fuarın sonunda oturumlarda elde edilen çıktılar derlenerek “Bilişim Fuarı Yayını” adıyla kitaplaştırılacak ve sektöre referans olacak bir kaynak oluşturulacak.

ÜCRETSİZ, HALKA AÇIK VE KONTENJANLI KAYIT SİSTEMİ

Kocaeli Bilişim Fuarı, tıpkı önceki yıl olduğu gibi tamamen ücretsiz ve halka açık olarak düzenleniyor. Kayıtlı katılımcılara “Dijital Katılım Belgesi” verilecek. Oturumlar sınırlı kontenjanla gerçekleşeceği için ön kayıt zorunlu. Kayıt işlemleri ve tüm program takvimi için www.kocaelibilisimfuari.com adresi ziyaret edilebilir.

KOCAELİ DİJİTAL ÇAĞIN MERKEZİ OLACAK

21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda 95 ulusal ve uluslararası firma, 124 konuşmacı ve 45 farklı oturum

yer alacak. Panellerden atölyelere, siber güvenlik sunumlarından yapay zekâ uygulamalarına kadar geniş bir program ziyaretçileri bekliyor. Teknoloji meraklıları, öğrenciler, girişimciler ve sektör profesyonelleri için Kocaeli, üç gün boyunca dijital çağın kalbinin attığı şehir olacak.





(Emre KAHRAMAN)