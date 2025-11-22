Kocaeli Bilişim Fuarı'na muhteşem açılış.. Büyükakın:

Geleceğin Kodlandığı Şehir Kocaeli’de Bilişim Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılışında yeni dünyada Kocaeli’nin güçlü biçimde yer alması için girişimcilerle çalışmaya devam edecekleri mesajını veren Başkan Büyükakın gençlere çağrı yaptı, “Yapay zeka formülünü yapan çocuk benim şehrimden çıksın istiyorum. Bill Gates'ler, Steve Jobs’lar yetişecek böylece” dedi.

FİRMALAR TEKNOLOJİLERİNİ TANITACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle başladı. Üç gün sürecek fuarın açılışında; bilişim sektörünün önde gelen temsilcileri, teknoloji şirketleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli bir araya geldi. 3 gün sürecek olan fuarda; 45 oturumda 124 konuşmacı yer alacak. Fuarda ayrıca 95 ulusal–uluslararası şirket, teknolojilerini tanıtacak.

TEKNOLOJİ LİDERLERİ KATILDI

Kocaeli Bilişim Fuarı’nın açılış törenine; Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, üniversite yöneticileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarının temsilcileri, bilişim uzmanları, girişimciler ve genç teknoloji meraklıları katıldı. Fuarın bu yılki teması; “Dijital dönüşüm, güvenlik, tasarım ve geleceğin teknolojileri” olarak belirlendi.

BULUT: HEDEFİMİZ YÖN VEREN ÇEKİM MERKEZİ OLMAK

Ünlü gazeteci Hakan Çelik’in yönettiği açılış programında konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli’nin geleceği, vizyonu ve dönüşüm yoluna katkı vermek için buradayız. Bu güçlü birlikteliğin şehrimize katkı sunacağını biliyoruz. Hedefimiz, bölgesine yön veren çekim merkezi haline gelmektir. Bugün burada geçtiğimiz yılın güçlü mirasını daha ileriye taşımak için buradayız. Odalar olarak üretiminin, ticaretin, teknolojinin ve girişimin gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Fuarımızın şehrimize bölgemize ve ülkemize yeni ufaklar açmasını diliyorum” dedi.

KATKI VEREN KURULUŞLARA PLAKET

Bulut’un konuşmasının ardından programa katkı veren kuruluşlara plaket takdimi yapıldı. Yutomat Teknoloji adına Yakup Üstün, MOBİLİZ İletişim adına Erdal Güler, Seyir Mobil adına Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Küçük, Notkasal Yazılım kurucusu Fatih Feyizoğlu ve Kent KART adına Marmara Bölge Müdürü Mustafa Bekir Yeşil'e plaketleri verildi.

BÜYÜKAKIN: ŞEHRİN GELECEĞİNE ATILAN ÖNEMLİ BİR ADIM

Dijital geleceğe vurgu yapıp Kocaeli’nin bu noktadaki dönüşümüne dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında, teknolojinin gelişimini anlattı. Başkan Büyükakın, “Tarım toplumunda zenginlik toprağa dayalıydı; onu işlemek için kalabalık ailelere, büyük ordulara ihtiyaç vardı. Sanayi toplumunda zenginlik fabrikalardaydı; Bugün ise zenginlik kaynağı bilgi, yazılım, çip, veri, algoritma ve yapay zekâdır. İşte bu nedenle Kocaeli Bilişim Fuarı sadece bir fuar değil, şehrin geleceğine atılmış çok önemli bir adımdır” dedi.

GELİŞİM; ŞEHİRLERİ, KÜLTÜRÜ, AİLE YAPISINI ŞEKİLLENDİRDİ

Başkan Büyükakın tarım toplumundan sanayi devrimlerine, oradan da yapay zekâ çağının hızına uzanan geniş bir perspektif sundu. Tarım toplumunda şehirlerin nehirler etrafında kurulduğunu, ailelerin bile ekonomiye göre şekillendiğini hatırlattı. Sanayi devriminde üretimin fabrikalara kaymasıyla şehirlerin ve sosyolojinin değiştiğini vurguladı. Bugün ise bilginin, yazılımın ve çip teknolojisinin yeni zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

DEĞİŞİM ARTIK YILLARLA ÖLÇÜLÜYOR

Teknolojik dönüşümün hızına dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Tarım toplumu 750 yıl sürdü. Sanayi devrimi 100 yıla, bilgisayar devrimi ise on yıllara, yapay zekâ ise aylık süreçlere indi. Artık değişim baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Kocaeli’yi bu dönüşümün dışında bırakamazdık. Büyükşehir Belediyemiz, 2009’da öğrencilere bilgisayar, ardından tablet dağıttı. Daha sonra 330 okulda kodlama sınıfları kuruldu. Ancak yapay zekânın hızlı gelişimiyle kodlama sınıfları bile kısa sürede dönüşüme uğradı.” diye konuştu.

YAPAY ZEKA FORMÜLÜNÜ YAPAN ÇOCUK BENİM ŞEHRİMDEN ÇIKMALI

Fuarın sadece bir etkinlik değil, Kocaeli’nin geleceğini şekillendiren bir vizyon adımı olduğunu belirten Büyükakın, “Bilişimin zenginlik kaynağını belirlediği yeni dünyada Kocaeli’nin de güçlü bir biçimde yer alması gerekiyor. Yapay zeka formülünü yapan çocuk benim şehrimden çıkacak belki de. Bill Gates'ler, Steve Jobs’lar yetişecek böylece. Diğerlerine karşı rekabet gücümüz arttığında ülkemiz başka yerlere gidecek. Ne yaptığımızın farkındayız bunun kuluçka ortamını sağlamak için çalışıyoruz. Teknolojiyi üreten şehrimizin girişimcileriyle gurur duyuyorum” sözleriyle, girişimcilerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BİLİŞİM EKOSİSTEMİNE DEĞER KATACAK

Fuarda bu yıl; iletişim teknolojileri, siber güvenlik çözümleri, yapay zekâ ve veri yönetimi, mühendislik ve tasarım teknolojileri, dijital ticaret inovasyonları gibi alanlarda dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri oturumlarda yer alıyor. Turkcell, Hepsiburada, Autodesk, Fortınet, Eset, Netcad gibi teknoloji devleri deneyim oturumlarında yeni çözümlerini ziyaretçilerle paylaşacak.

45 OTURUMDA 124 KONUŞMACI

Bu yıl Bilişim Fuarı; 45 oturum, 124 konuşmacı ve 95 ulusal–uluslararası şirket ile bugünün ve yarının teknolojilerini ele alıyor. Siber güvenlikten akıllı şehirciliğe, eğitim teknolojilerinden sanayi 4.0 çözümlerine kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR FUARI KİTAPLAŞTIRACAK

Fuar boyunca gerçekleştirilen tüm panel ve oturumlar kayıt altına alınacak. Bu içerikler, fuar sonrasında derlenerek “Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını” adıyla kitaplaştırılacak ve sektöre referans kaynağı olarak sunulacak.

ÜCRETSİZ, HALKA AÇIK VE KONTENJANLI

Kocaeli Bilişim Fuarı tüm vatandaşlar için ücretsiz ve halka açık. Oturumlara katılan kayıtlı ziyaretçilere Dijital Katılım Belgesi veriliyor. Etkinlikler sınırlı kontenjanla gerçekleşiyor. Kayıtlar, www.kocaelibilisimfuari.com adresinden yapılabilecek.

23 KASIM’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde 21–23 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Katılımcılar üç gün boyunca yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı bulacak.





(Erkan ERENLER)