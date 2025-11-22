Kocaeli Bilişim Fuarı'na özel konuklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Kocaeli Bilişim Fuarı bu yıl birbirinden önemli konuklarını ağırladı. Teknoloji medyasına yön veren isimler, Kocaeli Bilişim Fuarı’nda teknoloji meraklıları ile buluştu.

TEKNOLOJİNİN KALBİ KOCAELİ’DE ATACAK

“Geleceğin Kodlandığı Şehir” mottosuyla düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı muhteşem bir törenle kapılarını açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Bilişim Fuarı, katılımcılara üç gün boyunca yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı sağlayacak. Bu yıl Bilişim Fuarı; 45 oturum, 124 konuşmacı ve 95 ulusal–uluslararası şirket ile bugünün ve yarının teknolojilerini ele alıyor. Siber güvenlikten akıllı şehirciliğe, eğitim teknolojilerinden sanayi 4.0 çözümlerine kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapılacak.

İÇERİK HER YIL ZENGİNLEŞİYOR

Bu yıl daha zengin bir içerikle teknoloji meraklılarının karşısına çıkan Kocaeli Bilişim Fuarı, aynı zamanda önemli konukları ile de dikkat çekiyor. Ünlü gazeteci Hakan Çelik, teknoloji portalı shiftdelete.net’in kurucusu Hakkı Alkan, yenisafak.com Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Önal, mynet.com Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, numberone.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kadir Çetin, internethaber.com Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Özışık, haber7.com program yapımcısı Erman Yapan, tgrthaber.com’dan Çağatay Tokgöz, Radyo D Genel Müdürü Fatih Uslu ve CNN Türk’ten Göksu Öngören Özgür, Kocaeli Bilişim Fuarı’nın bu yılki konukları oldu. Teknoloji medyasına yön veren birbirinden değerli isimler, Kocaeli Bilişim Fuarı’nda teknoloji meraklıları ile bir araya geldi.





(Erkan ERENLER)