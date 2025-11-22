Anadolu müziğini orijinal yorumuyla seslendiren Nikbinler ve Anatolıan Lab, Kocaeli Bilişim Fuarı’nda “Yapay Zeka ile Müzik Üretimi ve Prodüksiyon” adlı oturuma katılacak. Oturum sonrası DJ performansında Nikbinler Grubu’nun solisti Berika Ka sahne alacak.

OTURUM SONRASI MİNİ PERFORMANS

Dev markaları Kocaeli’de buluşturan ve Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilişim Fuarı, genç kitlelere müzik ziyafeti de sunacak. Bu kapsamda Nikbinlerin solisti Berika Ka ve Anadolu Lab’ın DJ’yi Volkan Samet Altuntaş, 21 Kasım Cuma (bugün) saat 18.00’de sevenleri ile bir araya gelecek.

MÜZİKTEKİ YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

Geleneksel şarkıların altyapılarını çağın ses mühendisliği teknikleriyle modernize eden ve son dönemde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Berika Ka ve Volkan Samet Altuntaş, “Yapay Zeka ile Müzik Üretimi ve Prodüksiyon” adlı oturumu gerçekleştirecek. Genç sanatçılar, şarkıların alt yapılarında kullandıkları yapay zeka teknolojisini Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Uzunselvi’nin moderatörlüğünde anlatacak.

FUARA ÖZEL DJ PERFORMANSI

Bu oturumda yapay zeka destekli müzik üretim süreçleri ilk ağızdan anlatılacak. Program, özel bir DJ performansı ile devam ederek ziyaretçilere dinamik ve ilham verici bir deneyim sunacak. Programa kayıt olmak isteyenler www.kocaelibilisimfuari.com adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir.





(Erkan ERENLER)