Başiskele sahilinde yoğun trafiğe pratik çözüm

BAŞİSKELE SAHİLİ’NDE ULAŞIM DÜZENİ YENİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahilinde ulaşımı daha düzenli hale getirmek, yaya güvenliğini artırmak ve otopark sorununa kalıcı çözüm üretmek için yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir sahil deneyimi sunmak için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan “Başiskele Sahil Bölgesi Düzenleme Projesi” ile bölgede trafik akışı yeniden tasarlandı. Bu kapsamda Liman Caddesi Gölcük istikametine, Liman Caddesi’ne paralel Eski Bağdat Caddesi ile Cevher Dudayev Caddesi İzmit yönüne tek yön olarak düzenlendi.

YAYA ÖNCELİĞİ İLE GÜVENLİ VE KONFORLU TRAFİK

Liman Caddesi ile Cevher Dudayev Caddesi arasında kuzey-güney aksında yer alan tüm cadde ve sokaklarda tek yön uygulamasına geçildi. Sadece otopark bölgesinde çift yönlü ulaşım korunarak park alanlarının düzeni sağlandı. Sahil Caddesi’nde yapılan yeni düzenleme kapsamında caddenin tek yön olarak kullanılmasına karar verildi. Bu sayede mevcut bisiklet yolu caddenin üzerine taşındı, yaya koridoru genişletilerek yayaların kullanım konforu artırıldı. Ayrıca tek yön uygulamasıyla birlikte tanımsız kavşak alanları giderildi, yeni kavşak düzenlemeleri yapıldı ve araç park alanları yeniden belirlendi.

83 LEVHA MONTAJI İLE ULAŞIM DÜZENİ SAĞLANACAK

Bölgede uygulamaya alınan tek yönlü trafik düzeni, hem yaya güvenliğini artırdı hem de araç trafiğinde akıcılık sağladı. Bu düzenleme çerçevesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 25 adet sola dönülmez, 18 adet sağa dönülmez, 12 adet dur, 18 adet girilmez ve 11 adet ters yön levhası olmak üzere toplam 83 trafik işaret levhasının montajı gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışmalar sayesinde, sahil bölgesindeki trafik akışı daha düzenli hale gelirken, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

YOL VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından bölgede yol düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmaları ise sürdürülüyor. 5 kilometre uzunluğundaki güzergâh üzerinde yapılan düzenlemelere ek olarak süpürge beton ve baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların ardından ise yağmur suyu ızgara imalatı, üst yapı yenileme çalışması, trafik levhalarının montajı, sahil hattı boyunca bisiklet yolu ve termoplastik boya ile yol çizgilerinin uygulanması gerçekleştirilecek.



(Emre KAHRAMAN)