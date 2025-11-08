ANADOLU'DAN TANRI DAĞLARI'NA BELGESEL TADINDA KÜLTÜR VE TARİH YOLCULUĞU





KAZAKİSTAN TURAN ÜNİVERSİTESİN DE DÜZENKENEN TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMUNDAN BELGESEL TADINDA NOTLAR KAZAKİSTAN TURAN ÜNİVERSİTESİN DE DÜZENKENEN TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMUNDAN BELGESEL TADINDA NOTLAR

Kazakistan Tarih ve kültür şehri Almatı Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu ve ödüllü belgesel filim festivallerine ev sahipliği yaptı

Kurucuları arasında yer aldığım ve genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm Türk Dünyası gazeteciler federasyonu Anadoludan Türk dünyasına kültür yolculuğu devam ediyor

Asya ülkeleri üniversiteleri arasında 1001. Seçilen 1992 yılında kurulan Kazaklstanın en büyük özel üniversitesinin Sahibi ve rektör yardımcıları ile belgesel söyleşiler yaparak bilgi aldım

TDGF tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ödüllü Belgesel Film Gösterimlerimi Kazakistan Almatı Turan üniversitesi öğrencileri ilgi ile izledi TDGF Genel başkanı Menderes Demir etkinliklerle ilgili yazılı açıklama yaptı

TDGF BASIN BÜLTENİ

Türk dünyasının sinema, iletişim ve sanat alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödüllü Belgesel Film Gösterimleri ile Uluslararası Türk Dünyası 5. İletişim ve Sanat Sempozyumu 5–8 Kasım 2025 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı kentinde Turan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk dünyasındaki akademik, kültürel ve sanatsal iş birliklerini güçlendiren önemli bir platform olarak değerlendirildi.

Türk Dünyası Ödüllü Belgesel Filmler Seyirciyle Buluştu

Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödüllü Film Gösterimleri oldu. Gösterimler kapsamında Türk coğrafyasından ödül almış seçkin belgeseller sinemaseverlerle buluşturuldu. Filmler, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını, tarihini, toplumsal yaşamını ve insan hikâyelerini güçlü bir sinema diliyle anlatarak büyük beğeni topladı.

Belgesel film gösterimleri, genç yönetmenlerin eserlerine uluslararası düzeyde görünürlük kazandırırken, Türk dünyasında belgesel sinemanın gelişimine de önemli katkı sağladı. Katılımcılar, belgesel sinemanın sadece kültürel mirası değil, aynı zamanda ortak kimliği ve değerleri gelecek kuşaklara aktarmada güçlü bir araç olduğuna dikkat çektiler.

Program kapsamında düzenlenen açılış ve protokol töreniyle Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Turan Üniversitesi arasında gelecekte ortak projeler yürütülmesini öngören bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu iş birliğiyle, Türk dünyasında medya, iletişim ve sanat alanlarında ortak akademik çalışmaları ve üretimleri destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Törende Turan Üniversitesi Rektörü Alshanov Rakhman Alshanovich, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Kazakistan Sinemacılar Birliği Başkanı Aday Abeldinov, Temirbek Zhurgenov, Kazak Milli Sanat Akademisi Rektör Yardımcısı Yergobek Shyngys Kulbekuly ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Ayhan Korkmaz birer konuşma yaparak Türk dünyasında iletişim ve sanat alanında kurulan bu güçlü dayanışmanın önemini vurguladılar. Konuşmaların ardından karşılıklı plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi.

Yoğun Bir Bilimsel ve Sanatsal Program Hayata Geçirildi

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü ise sempozyumun bilimsel oturumları, 5-6 Kasım tarihlerinde hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak iki farklı formatta yapıldı. Toplam 156 bildirinin başvurduğu sempozyumda, titiz bir değerlendirme süreci sonucunda 98 akademik ve sanatsal çalışma sunuma değer bulundu.

İletişim ve sanatın farklı disiplinlerini kapsayan sunumlarda; sinema, televizyon, gazetecilik, yeni medya, dijital kültür, halkla ilişkiler, reklamcılık ve yapay zekâ gibi konular ele alındı. Katılımcılar, teknolojik gelişmelerin medya ve sanat üzerindeki etkilerini tartışarak, ortak sorunlara çözüm önerileri geliştirdi.

Yüz yüze oturumlar, Turan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Guljanat Tayauova’nın koordinasyonunda eş zamanlı iki salonda gerçekleştirildi. Çevrimiçi oturumlarla birlikte Türk dünyasının farklı bölgelerinden bilim insanları ve sanatçılar bir araya gelerek bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu.

Sempozyuma Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden akademisyenler, iletişim uzmanları ve sanatçılar katıldı. Katılımcılar, sempozyumun Türk dünyasında akademik ve kültürel bağları güçlendirmede, ortak üretim kültürünü geliştirmede ve iletişim alanındaki yenilikçi yaklaşımları paylaşmada önemli bir rol üstlendiğini ifade ettiler.

Türk Dünyasından Geniş Katılım Sağlandı

Etkinlik süresince yapılan sunumlar ve gösterimler, Türk dünyasında iletişim, medya ve sanat alanlarında ortak bir vizyonun geliştirilmesine zemin hazırladı. Akademisyenler ve sanatçılar, bu tür etkinliklerin Türk dünyasında kültürel dayanışmayı pekiştirdiğini, genç kuşaklara ortak bir bilinç kazandırdığını vurguladı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğünde, Kazakistan Gazeteciler Birliği’nin desteğiyle, Turan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, YTB ve TÜRKSOY tarafından desteklendi.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu ile onuncusu düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödüllü Film Gösterimleri, Türk dünyasının ortak kültürünü, sanatını ve akademik birikimini güçlendiren önemli bir adım olarak hafızalarda yerini aldı.

TURAN OVASI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Turan Ovası , güneybatı Kazakistan ve kuzeybatı Özbekistan ve Türkmenistan'da geniş ovalar . Kuzeyde Saryarqa (Kazak yaylaları), doğuda Tanrı Dağları , Pamir ve Alay dağlarının dış kesimleri, güneyde Kopet-Dağ Sıradağları ve batıda Hazar Denizi ile çevrilidir. Her ikisi de Aral Denizi'ne dökülen Siri Derya ve Amu Derya'nın alt kesimleri tarafından kesilir . Kurak ova , Amu Derya vadisiyle ayrılan iki çölü kapsar : Karakum ve Kızılkum . Çöller, geniş kumullar ve kum tabakalarıyla kaplı ince taneli tortul kayaçlardan oluşur . Bitki örtüsü seyrek olup, kuraklığa dayanıklı çalılıklar ve kısa otlardan oluşur . Deniz seviyesinin altında birkaç çöküntünün yanı sıra 3.300 fit (1.000 metre) yüksekliğe kadar bir dizi tepe vardır . ( Kaynak









KAZAKİSTAN DA. 30 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Atalar diyarı kazaklstana ilk kez 1994 yılın da. Resmi bir heyet ile geldiğim Kırgızistsnın başkenti Bişkekten gelmiştim

Yağmurlu bir gün de uzun bir yolculuktan sonra ilk kez ayak bastığım Kazaklstanın o tarihlerdeki resmi başkenti Almatı bizi bağrına basmıştı

Kazaklstana bir çok kez gidip. Belgesel çektim bu kez tarihler 3 -8 Kasım 2025 tarihinde Türk Dünyası gazeteciler federasyonu olarak Kazaklstanın Almatı şehrinde 50 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak her gün bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyorum

KAZAKİSTAN DAN CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

TANRI DAĞLARI ETEĞİNDE ELMANIN ATASI KAZAKİSTANIN KÜLTÜR VE TARİHİ BAŞKENTİ ALMATI PARKLARINDAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA

KAZAKİSTAN HALK MECLİSİ ASANBILASI TOPLANTISINDAN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA

KAZAKİSTAN ALMATI ŞEHRİ HALK PAZARINDAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

2025 AİLE YILIN DA 6 ÇOCUKLU ÖRNEK BİR ÖZBEK ANA İLE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

TÜRK DÜNYASININ ÖRNEK ANASI ÖZBEKISTANLI GAZETECİ YAZAR 6 ÇOCUK ANNESİ KÜLTÜR VE SANAT İNSANI İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇOCUK DOKTRO MUZAZAM İBRAHİM İLE AİLE YILI DOLAYISI İLE DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ YAPTI

MUAZZAM İBRAHİMOVA KİMDİR

Muazzam İbrohimova (İbragimova)

Çocuk hekimi, psikolog, senarist, yazar, gazeteci, şair, publisist

1975’te Fergana vilayetinin Kuvasoy şehrinde doğdu. Taşkent Pediatri Tıp Enstitüsü mezunu.

“Beşikteki Bey Bebem”, “İki Dost”, “Bir Gönül İmaratı”, “Sumalak Yiyen Uçak” gibi kitapların ve birçok animasyon filminin senaristidir.

2016’da “Yılın En İyi Yazarı” ödülünü, 2018’de “Özbek Annesinin Bir Günü” belgeseliyle Uluslararası Belgesel Film Festivali ödülünü kazandı.

ASKEF Özbekistan Başkanı, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Koordinatörü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Özbekistan temsilcisidir.

Kırgızistan Parlamentosu Kadınlar Konseyi’nin “Datka Ayım” madalyasıyla onurlandırılmıştır.

Evli ve altı çocuk annesidir.

