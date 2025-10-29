banner1195
Başkan Çiftçi, Cumhuriyetin 102. yılını kutladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında, “Milletimiz, 29 Ekim 1923'te, bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunu bir kez daha tüm cihana haykırmıştır” dedi.

29 Ekim 2025 Çarşamba 09:38

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyetimizin 102. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin 102. yılına ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını dile getiren Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin 102. yılına ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, tek vücut olan milletimiz, Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, aziz milletin bağımsızlık, birlik ve beraberlik iradesinin en güçlü ifadesidir. Milletimiz, 29 Ekim 1923'te, bağımsızlığın bu ulusun karakteri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

 

“HEPİMİZİN EN BÜYÜK GÖREVİ”

Ulusumuzun, inancı ve azmiyle verilen kutlu mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizi, yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak ve muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmak için çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bugün 102 yaşına giren Cumhuriyetimizi yüceltmek için, Aziz milletimizin her bir ferdiyle birlikte omuz omuza vererek, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği 102 yaşındaki koca çınarımızı, cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek hepimizin en büyük görevidir.

 

“CUMHURİYETİMİZ İLELEBET VAR OLSUN”

Bu doğrultuda da ilçemizde bu mirası geleceğe taşıyacak çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik hizmetlerimizle, Cumhuriyetimizin yarınları olan çocuklarımıza birçok alanda hizmet veriyor, hem şehrimizi hem de neslimizi daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çayırovalı hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.” Cumhuriyetimizin, 102. yılı kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun!”

 

CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI NETLEŞTİ

Öte yandan Çayırova’da Cumhuriyet Bayramı programları da netlik kazandı. Buna göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün (28 Ekim Salı) saat 13.00’da Çayırova Kaymakamlığı önünde Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecek. Akabinde ise saat 13.20’de yine Çayırova Kaymakamlığı’nda Cumhuriyet Sergisi’nin kurdelesi kesilecek. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, saat 11.00’da Çağdaşkent Saat Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile gerçekleştirilecek son program ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.23’te Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun Cumhuriyet Konseri’yle kutlamalar devam edecek.

(Emre KAHRAMAN)

