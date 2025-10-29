Büyükşehir, kahramanların ailelerini unutmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği” iş birliğiyle şehit yakınları ve gaziler için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde iki gün süren programda katılımcılar, dinlenme imkânı bulurken psikososyal destek eğitimleriyle de moral kazandı.

PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA RUHU ÖNE ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gazilere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Gazi Birimi ev sahipliğinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri bir araya geldi. Balyanoz’un yeşil doğasında gerçekleştirilen buluşma, katılımcılara hem sosyal hem de duygusal açıdan moral kaynağı oldu.

KURUMLAR BİR ARADA, DESTEK ELİ BÜYÜYOR

Programa Gebze ve Çayırova Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Şehit Gazi Birimi de katıldı. Kurum temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve ailelerine yönelik yaptıkları sunumda yürütülen hizmetleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri anlattı. Katılımcılar, kurumlarla doğrudan iletişim kurarak merak ettikleri konularda bilgi alma fırsatı buldu.

UZMANLARDAN “TRAVMA SONRASI BAŞ ETME” EĞİTİMİ

Etkinlik kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen sosyologlar tarafından “Travma Sonrası Olayı Kabullenme, Yaşama Tutunma ve Stres Yönetimi” konulu seminer düzenlendi. Uzmanlar, travmatik olayların ardından yaşanabilecek duygusal süreçleri anlatarak, katılımcılara stresle baş etme ve psikolojik dayanıklılığı artırma yollarını aktardı. Katılımcılar, seminerin kendilerine hem farkındalık kazandırdığını hem de duygusal açıdan rahatlattığını ifade etti.

YENİ DOSTLUKLAR KURULDU

Balyanoz Eğitim Tesisleri’nin sakin atmosferinde gerçekleşen etkinlik boyunca şehit aileleri ve gaziler, birlikte vakit geçirerek kaynaşma fırsatı buldu. Sohbetler, yürüyüşler ve grup etkinlikleriyle dolu iki gün sonunda katılımcılar hem moral buldu hem de yeni dostluklar kurdu.

“ONLAR BİZİM EMANETİMİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Onlar bizim en değerli emanetimiz. Bu tür programlarla hem moral desteği sağlıyor hem de ihtiyaçlarını yakından dinliyoruz” açıklamasında bulundu. Etkinliğin önümüzdeki dönemlerde farklı içeriklerle yeniden düzenleneceği bildirildi.



(Emre KAHRAMAN)