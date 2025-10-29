banner1195
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner1203

Büyükşehir’in A Takımı “Çalı Canavarı” ile sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmak ve yol bakım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla akıllı belediyecilik uygulamalarını genişletiyor. Bu kapsamda A Takımı ekibine katılan “Çalı Canavarı” adlı yeni makineler, sahada aktif olarak görev yapmaya başladı.

Büyükşehir'in A Takımı 'Çalı Canavarı” ile sahada

29 Ekim 2025 Çarşamba 09:40

 DIŞ MEKÂN ROBOT SÜPÜRGESİ

A Takımı’nın yardımcılarından biri olan “Çalı Canavarı”, adeta bir “dış mekân robot süpürgesi” gibi çalışıyor. Evlerde kullanılan akıllı temizlik robotlarına benzeyen bu araçlar, tek farkla yetkili personeller tarafından kumandayla yönlendiriliyor. Çalı Canavarı, özellikle büyük araçların giremediği dar alanlarda dikenli çalıları ve taşları temizleyerek yolların açık ve güvenli kalmasını sağlıyor.

 

KIRSAL ALANLARIN YENİ DESTEKÇİSİ

A Takımı Şefi Ayhan Özmemiş, Çalı Canavarı’nın görevini, “Peyzaj alanı dışında kalan, araçların girmekte zorlandığı yerlerde bu makineler devreye giriyor. Kırsal yollarda çalı, diken ve taş gibi engelleri temizleyerek ulaşım güvenliğini sağlıyoruz. Akıllı bir robot gibi çalışıyor ama kumanda kontrolünde. Yol kapanmalarının da önüne geçiyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

 

GÖZ KULAK EKİBİNDEN SONRA YENİ BİR ADIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı “Göz Kulak Ekibi” ile vatandaşların ihtiyaçlarına anında müdahale sistemini hayata geçirmişti. Şimdi bu sistemin yanı sıra A Takımı Çalı Canavarı makineleriyle de çalışmalarına değer katıyor. Hem yollarda hem de kırsal bölgelerde aktif olarak görev yapan bu araçlar, yola sarkan çalı ve bitkilere hızlı şekilde müdahale ediyor. Aynı zamanda büyük araçların giremeyeceği yollar ve kırsal kesimlere de girerek peyzaj alanı dışında kalan bölgeleri temizliyor.

 

AKILLI, HIZLI VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET

Akıllı belediyecilik vizyonu doğrultusunda geliştirilen bu yeni sistemle birlikte Kocaeli genelinde daha temiz, güvenli ve sürdürülebilir modern ulaşım yolları hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi sahaya taşıyarak vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıran pratik çözümler sunmaya devam ediyor.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMHURİYETİN İLANINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE KOCAELİNİN ÖNEMİ CUMHURİYETİN İLANINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ...
Afet ve dayanıklılık temasına Büyükşehir desteği Afet ve dayanıklılık temasına Büyükşehir desteği
1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı yüzde 85 tamam 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı yüzde 85 tamam
Büyükşehir, kahramanların ailelerini unutmuyor Büyükşehir, kahramanların ailelerini unutmuyor
Soğuk gecede Sındırgılılara Büyükşehir’den sıcak bir destek Soğuk gecede Sındırgılılara Büyükşehir’den...
Alikahya alt geçit projesinde yeni ihale tamam Alikahya alt geçit projesinde yeni ihale tamam
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

CUMHURİYETİN İLANINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ...
Tarih bir milletin geçmişi değil geleceğidir tarih aynasına bakıp ders ve ibret alarak geleceğimizi bakmalı...

Haberi Oku