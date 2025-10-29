CUMHURİYETİN İLANINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE KOCAELİNİN ÖNEMİ

Tarih bir milletin geçmişi değil geleceğidir tarih aynasına bakıp ders ve ibret alarak geleceğimizi bakmalı her alanda çalışıp başarılı olmayız.

Bugün 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü.

Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda 1921 de sıcak yaz ağustos ve eylül aylarında Ankara Polatlı ve Haymana da 22 gün 22 gece süren Sakarya meydan muharebesini çok iyi bilmek ve anlamak gerekiyor.

29 Ekim 1923 de ilan edilen Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda Kocaeli çok önemli. 29 Ekim den 9 ay önce Türkiye cumhuriyetinin kurulacağını Kocaeli de 16 Ocak 2923 de düzenlediği ilk ve tek basın toplantısı ile duyurdu bu konuda belgeseller çekip İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ olarak arşiv ve belge topladık.

Cumhuriyet bayramı kabul töreni be resepsiyonuna davet eden Kocaeli valimiz Sn İlhami Aktaş a nazik davetine teşekkür ediyorum











CUMHURİYET KOCAELİNDE İLAN EDİLDİ





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken Önemli bilgiyi kamuoyu ile paylaşıyoruz Kocaeli Sanayi Odası kültür hizmeti olarak hazırladığımız Atatürk ve Kocaeli belgeselini kamuoyu ile paylaşıyoruz





ATATÜRK VE KOCAELİ BELGESELİ





Türkiye Cumhuriyeti 16 Ocak 1923 de Kocaeli’nde ilan edildi





Milli kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanması üzerine 29 Ekim 1923 de kuruluşu tüm dünyaya ilan edilen Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu 29 Ekim den 9 ay önce 16 Ocak 1923 de Kocaeli İzmit de Atatürk tarafından Basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştı

Atatürk ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli’nde ilan etmişti. Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı her bakımdan çok önemli bu konu.

Kocaeli Valiliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesinin yeterli çalışma yapmaması büyük bir eksiklik. Müze Kocaeli bölgesinde de tanınmıyor. Sadece Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 16 Ocak tarihinde etkinlik yapıyor.





Türk Basın Tarihi içinde Kocaeli basınının ayrı bir önemi var. Türkiye’de renkli olarak şehirlerde gazete çıkarılan illerin başında Kocaeli gelir. İlk gazete Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde Kocaeli adıyla ilimizde yayınlanmış, önemli hizmet yapmıştır. Bugüne kadar Kocaeli basın tarihiyle ilgili çok az çalışma var. Keşke Kocaeli Basın tarihi her bakımdan incelense ve araştırılarak gelecek kuşaklara aktarılsaydı.





16 Ocak 1923 tarihinde Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı basın tarihi açımızdan önemli yere sahip. Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce 16 Ocak 1923’te Mustafa Kemal Atatürk Türk basınının çok önemli gazetecilerini İzmit’e davet ederek Cumhuriyetin ilanını İzmit’te kamuoyuna açıklamıştı. Gerek Cumhuriyet gerek Cumhuriyet sonrası Kocaeli’nde birçok gazete yayınlandı. Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak bu gazetelerin birçok nüshasına ulaştım. Her biri birer tarihi belge niteliğindeki Kocaeli basınının örnek sayılarak araştırmacıların yüksek bilgilerine sunmayı bir görev kabul ediyorum. Atatürk’ün cumhuriyeti ilan ettiği İzmit Saray’ı müze haline getirildi





TÜRK BASIN TARİHİNDE DEVR-İ ALEM











Bu güne kadar Araştırmacı gazeteci, Devr-i Alem belgesel TV program yapımcısı, olarak Türk Basın tarihi ile ilgili birçok yazı kaleme aldım. Basın İlan Kurumu ile ilgili yazılar yazdım. 43 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak Türk Basın tarihine ışık tutan yazdığım yazıların bir bölümünü 10 Ocak çalışan Gazetecilere günü ve 16 Ocak Basın Onur günü dolayısı ile sizlerin bilgilerine sunuyorum.





KURTULUŞ SAVAŞINDA ANADOLU BASINI











Türk Basın tarihinde Anadolu Basınının Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna en büyük katkıyı yapmıştır. Kuvayi Milliye’yi Anadolu Basın desteklemiş, Sivas Kongresi’nin toplanmasında bizzat Atatürk tarafından İrade-i Milliye yani bugünkü ifadesiyle Ulus Gazetesi yayın hayatına sokulmuş, Mehmet Akif ve Eşref Edip tarafından Sebül-ür Reşat dergisi yayınlanmıştır. Anadolu basını Kurtuluş Savaşını desteklerken İstanbul gazeteleri mandacılığı savunuyordu. Bugün de Anadolu gazeteleri milletin ve devletin yanında onur mücadelesi veriyor.





BASIN TARİHİNDE GEBZE





Basın tarihinde Gebze ve Kocaeli’ne baktığımızda Atatürk Cumhuriyet’in ilanından 9 ay önce 16 Ocak 1923’de ilk Basın toplantısını İzmit’te düzenleyerek Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. Bir anlamda bu basın toplantısıyla Cumhuriyet’in temelleri Kocaeli’nde atılmıştı. Basın tarihimizde Gebze’nin ayrı bir yeri vardır. Gebze’de ilk gazete 1953 yılında Gebze’nin Sesi adıyla Emin Polat tarafından çıkartılmıştır. Hayri Macar’dan Ragıp Demirkol’a Şükrü Bülbül’den Ramazan Arslan’a birçok gazeteci Gebze’de hoş sedalar bırakarak gelip geçmiştir. Önemli olan hoş sedalar bırakmaktır. Genç gazeteci arkadaşlarıma tavsiyem, eforlarını birbirlerine harcamak yerine basın mesleğinin vefasız olmadığını göstermeleri ve basın tarihi ile ilgili araştırma yapmalarıdır. Biz kendi mesleğimize ve kendimize büyük vefasızlık yapıyoruz. Vefasızlık yapanlar vefasızlığa uğrayacaktır.





16 Ocak Kocaeli Basın tarihi için çok önemlidir. 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili ilk basın toplantısını İzmit’te düzenledi.30 yıldır Gebze’de gazetecilik yapıyoruz. Kocaeli’nin tarihine ışık tutan ilk belgesel TV programını 1999 yılında biz hazırlayarak 16 Ocak basın onur gününe ayrı bir önem verdik. Kocaeli Belgeselini birçok TV kanalında yayınlatarak Kocaeli’ye ve tarihimize karşı vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Keşke bizim gibi daha birçok kurum ve kuruluşu belgeseller hazırlayarak TV kanallarına dağıtsalardı. Basın yayın hayatında 45!yılı geride bırakan, 80’e yakın ülkeyi gezerek Devri Alem Belgesel programları hazırlayarak gök kubbede hoş seda bırakmaya çalışan, tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize vefa borcunu ödemeye çalışan bir Gazeteci olarak görevini yapmanın huzuru içindeyim





TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞUN DA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN ÖNEMİ





SAKARYA ZAFERİ İLE İLGİLİ BELGESELLERİMİZ









YILLAR ÖNCE 12 EYLÜL 2018 DE SAKARYA ZAFERİ İLE İLGİLİ ÇEKTİĞİMİZ https://www.youtube.com/watch?v=i-0MeZbQnGM BELGESELİN GALASI İLE İLGİLİ ANADOLU AJANSANIN YAYINLADIĞI HABER





ANKARA (AA) - Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğiyle hazırladığı "Gordion'un Düğümü-Sakarya Meydan Muharebesi" belgeselinin ikinci galası Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapıldı.





Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya, Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürü Ömer Aygül, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.





Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Başkanı Kahraman, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile başlayan Türk ilerlemesinin 1683 yılına kadar devam ettiğini, bu tarihten sonra başlayan geri çekilmenin Sakarya Meydan Muharebesi ile son bulduğunu söyledi.





Anadolu’nun 3 bin yıllık tarihinin 28 dakikalık belgeselle gündeme getirildiğini ifade eden Kahraman, "Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece süren tarihin en uzun meydan muharebesine burası Polatlı, Haymana, Ankara, Anadolu'muz sahne olmuş. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik unvanı verilmiş, İstiklal Marşı'mızın yazılmasına vesile olmuş ve tarihin dönüm noktası olmuş." dedi.





Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, ilçelerinin iki önemli tarihi değerinin Sakarya Meydan Muharebesi ve Gordion olduğunu, kurdukları Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ile önemli tanıtım çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.





Yıldızkaya, "Sakarya zaferi Türkiye açısından bir kırılma noktasıdır. Polatlı aşılsaydı, Polatlı geçilseydi belki bugün devletimiz olmayacaktı. Bu bile Sakarya savaşının ne kadar önemli olduğunu gösteren örnektir." diye konuştu.



