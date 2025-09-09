banner1190
GENEL:
Gebze Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Kayıtları Başladı

Gebze Belediyesi’nin Bilim ve Sanat Merkezleri için kayıtlar başladı.

09 Eylül 2025 Salı 09:50

 8 Eylül – 21 Eylül tarihleri arasında www.sende.gebze.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak başvurularda, birbirinden farklı hobi ve destek eğitimleri öğrencilere sunulacak.

Hobi branşları kapsamında resim, drama, zekâ oyunları, ebru, bağlama, ritim ve orff, keman, gitar ve piyano dersleri yer alırken; destek eğitimler kapsamında ise İngilizce, matematik, fen bilimleri, Türkçe, robotik kodlama, değerler eğitimi ve Kur’an-ı Kerim dersleri verilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu kurslarda kontenjan sınırlı. Detaylı bilgi için merkezlerin iletişim numaraları:

·         Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi: 0262 643 99 15

·         Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi: 0262 642 18 95

·         İstasyon Bilim Sanat Merkezi: 0262 655 25 54

·         Barış Kurs Merkezi: 0262 655 25 54


(Emre KAHRAMAN)
