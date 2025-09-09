Gebze Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Kayıtları Başladı

Hobi branşları kapsamında resim, drama, zekâ oyunları, ebru, bağlama, ritim ve orff, keman, gitar ve piyano dersleri yer alırken; destek eğitimler kapsamında ise İngilizce, matematik, fen bilimleri, Türkçe, robotik kodlama, değerler eğitimi ve Kur’an-ı Kerim dersleri verilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu kurslarda kontenjan sınırlı. Detaylı bilgi için merkezlerin iletişim numaraları:
· Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi: 0262 643 99 15
· Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi: 0262 642 18 95
· İstasyon Bilim Sanat Merkezi: 0262 655 25 54
· Barış Kurs Merkezi: 0262 655 25 54
(Emre KAHRAMAN)