Gebze’de Yeni Eğitim Yılı Coşkuyla Başladı

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, Gebze Hacı Ayvacıoğlu İsmail Başaran Ortaokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kadir Coşkun, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve hayırsever iş insanı Mehmet Başaran katıldı.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de yaptığı konuşmada, “2025-2026 yılı itibariyle ilçemizde yaklaşık 96 bin öğrencimiz, 208 okulumuz ve 5 bin 400 öğretmenimizle yeni döneme başlıyoruz. Öğrencilerimize kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Eğitim yılımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞARAN AİLESİNE TEŞEKKÜR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, okula katkılarından dolayı Başaran ailesine teşekkür etti. Başkan Büyükgöz;

“Sevgili gençler, teknoloji çağındayız. Elbette teknolojiyi kullanacağız ancak onun esiri olmamalıyız. Sosyal medya bu çağın en büyük tehlikesi. Ailelere, özellikle annelere bu konuda önemli görevler düşüyor. Bir insan 7’sinde neyse 70’inde de odur. Çocuklarımızın yetişmesinde öğretmenler kadar ailelerin, özellikle annelerin emeği çok önemlidir. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının tüm evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN KAVUŞMA GÜNÜNÜZ

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise öğrencilere hitaben, “Bugün dostluklarınızı paylaşma, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize kavuşma gününüz. Sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma idealini en güzel şekilde gerçekleştireceksiniz” diye konuştu.

DÜNYANIN EN CEFAKAR ÖĞRETMENLERİ BİZİM ÖĞRETMENLERİMİZ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da “Yeni eğitim öğretim yılının milletimize, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Eğitim sadece okulda değil, evlerimizde de devam ediyor. Dünyanın en cefakâr öğretmenleri bizim ülkemizin öğretmenleridir. Çocuklarımızı sizlere boş bir tuval olarak teslim ediyoruz, en güzel resimleri sizlerin çizeceğine inanıyoruz” dedi.

DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ

Hayırsever iş insanı Mehmet Başaran ise okulun yapım sürecine destek veren herkese teşekkür ederek, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Eskiden bu tür okullar özel okullar olurdu. Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok güzel bir çalışma yaptı. Ailem adına bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin halk oyunu gösterisi ve şiir dinletisiyle devam etti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı dileklerini iletti.



(Emre KAHRAMAN)