GEBZE GAZETESİNİN 41 YILLIK TARİHİ VE İZMİT'DE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

3 Aralık 1984 tarihinde Gebze’de yayın hayatına başlayan Gebze Gazetesi’nin Millî Kütüphane’de yer alan arşivini sizlerle paylaşıyoruz.

GEBZE GAZETESİ’NİN MANEVİ KURUCUSU GAZETECİ HOCAM, RAHMETLİ BABAM MUSTAFA KAHRAMAN’IN MEZARINI ZİYARET EDİP FATİHA OKUYARAK 3 ARALIK 1984 TARİHİNDE YAYINA BAŞLAYAN GAZETEMİZİN 41. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNİ BAŞLATTIK





Gebze Gazetesi, 41 yıl önce 3 Aralık 1984 tarihinde kuruldu. Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğum, 1984 yılı Aralık ayında yayına başlayan Gebze Gazetesi’nin (www.gebzegazetesi.com) ilk yayımlanan sayılarını Ankara’da Millî Kütüphane arşivinde bularak İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (www.iktav.com) vakfı kütüphanemize kazandırdık.

Binlerce kitap, FETHİ belge, fotoğraf ve Devri Âlem Belgesel TV program arşivinin bulunduğu, Kocaeli Valiliği olurları ile kurduğumuz İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemiz tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetindedir.









Gebze Gazetesi’nin 41 Yıllık Yolculuğu Millî Kütüphane Arşivinden Gün Yüzüne Çıktı





1984 yılında yayın hayatına başlayan Gebze Gazetesi’nin ilk sayıları, Ankara Millî Kütüphane arşivinde tespit edilerek İKTAV Kütüphanesi’nde araştırmacıların hizmetine sunuldu.





3 Aralık 1984’te kurulan Gebze Gazetesi’nin ilk basılan nüshaları, yıllar sonra Ankara’daki Millî Kütüphane arşivinde yeniden bulundu. Gazetenin kurucusu ve genel yayın yönetmeni İsmail Kahraman tarafından yürütülen çalışma kapsamında, gazetenin ilk yayımlanan sayıları dijital ortama aktarılıp İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’nde muhafaza altına alındı. Arşivde yer alan ilk sayılar, Gebze’nin sosyal, kültürel ve ekonomik tarihine ışık tutan önemli belgeler olarak dikkat çekiyor.





31 Aralık 1984 Pazartesi





Gebze Gazetesi Arşivinin Yeniden Keşfi: 1984 Yılı İlk Sayıları

Gebze Gazetesi’nin yayın hayatına başladığı 3 Aralık 1984 tarihli ilk sayıları, kentin yakın tarihi açısından paha biçilmez birer kaynaktır. Kurucu Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kahraman tarafından Ankara Millî Kütüphane arşivinden temin edilen bu önemli eserler, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı Kütüphanesi koleksiyonuna kazandırılmıştır.





Ana Manşetler ve Öne Çıkan Konular

1985 Yılı PTT Hizmetlerinde Altın Yıl Olacak: PTT hizmetlerinin 1985 yılında iki kat artırılacağı söylenmiştir.





Büyük Yanılgı! Bayındırlık Bakanlığı Gebze’yi İstanbul’un İlçesi Sanıyor: Gazete, Bayındırlık Bakanlığı’nın Gebze’yi Kocaeli’ne bağlı değilmiş gibi görmesini eleştirmektedir.





1985 Yılına Girerken… Muhtarlarımız Belediye Hizmetlerinden Şikayetçi: Muhtarlar, belediyenin kendilerine yeterince hizmet vermediği yönündeki şikayetlerini dile getirmiştir.





Bu şikayetin İSKİ’den kaynaklandığını söyleyen bir kişinin (Masayen) açıklamaları da yer almaktadır.





Özdemir-İş Sendikası Savcılığa Verildi: Sendika hakkında çalışma müfettişlerinin raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.





Bu arşiv koleksiyonu, Gebze’nin 1984-1985 dönemi yerel tarihini birinci elden sunan belgesel bir değere sahiptir.













4 Şubat 1985 Pazartesi





Gebze Gazetesi: 4 Şubat 1985 Pazartesi (Sayı: 7)





Bulgaristan Türkleri Dramı Gündemde: Gazetenin büyük manşeti, “Bulgaristanlı Göçmenlerin Feryadı!.. Devlet Bize Sahip Çıksın” çağrısını tekrarlamaktadır. Gazete, Bulgaristan Türklerinin dramını kamuoyunun gündemine taşıdığı için başarısıyla övünmektedir. Ayrıca, SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün bu konuya dair “Bulgaristan’a Müeyyide (yaptırım) Uygulanmalıdır” demeci yer almaktadır.





Ekonomik Suç ve Asayiş: “90 vatandaşı 10 milyon lira dolandıran 9 kişilik çete yakalandı” haberi, dönemin büyük bir dolandırıcılık vakasını duyurmaktadır. Darıca Belediyesi’nde yaşanan hırsızlık olayı da sayfada yer bulmuştur.





Yerel Hizmet Sorunları: Halkın şikayetleri manşetlerde yer almaktadır: “Vatandaş Soruyor… Çamur deryası olan sokaklar unutuldu mu?” Bu başlık, altyapı ve yol sorunlarının devam ettiğini göstermektedir.





Sosyal Sorumluluk: Gazetenin başlattığı bir kampanya sonucu, Gebze Belediyesi’ne 300 bin liralık ilaç bağışlandığı haberi mevcuttur.





11 mart 1985 Pazartesi





Gebze Gazetesi: 12 Mart 1985 Salı (Sayı: 11)





Sağlık ve Eğitim: Gazetenin yayınlarının etkisiyle Hükümet Tabiplerinin okullarda sağlık taraması yapacağı duyurulmuştur. Ayrıca Bulcuk Köyü İlkokulu’nda sağlık taraması yapılmıştır.





Sendikal Faaliyetler: Türk Metal Şube Başkanı Kozik, Nasaş ve AEG-ETİ’de en fazla üyeye sahip olduklarını açıklamıştır. Otomobil-İş Sendikası ise Gebze yetkilileri aracılığıyla sigorta dispanserini Bakanlığa şikayet etmiştir.





Asayiş ve Yerel Olaylar: Öğrencinin okuduğu İmam Hatip Okulu soyulmuştur. Ayrıca silahlı üç zorbanın genç bir kadını soyup kaçırdığı bildirilmiştir. İstasyon mevkiindeki bir yangının itfaiye yetersizliği nedeniyle güçlükle söndürüldüğü haberi de yer almıştır.





Bürokrasi: Vergi Dairesi Müdürü Ruhi Baydur’dan, sürekli değişen mevzuatla ilgili açıklama gelmiş; Vali ise köylerde incelemelerde bulunmuştur.









BABAMDAN GAZETECİLİK DERSİ VE ÇOCUKLUK HATIRALARIM





Gebze Gazetesi (www.gebzegazetesi.com) ve http://www.gebzegazete.com’da “Belgeselcinin Not Defteri” köşesinde 4 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz…





3 Ocak 2009 tarihinde ebediyete göçen babamın vefat yıl dönümü, merhum babam Mustafa Kahraman’ın vefatının 15. yılı dolayısıyla www.gebzegazetesi.com’da yayınlanan canlı makalemi babamın Gebze Mezarlığı’ndaki kabri başından sunuyorum. Babam, merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ın şahsında ebediyete göçen tüm babaların ruhu için El-Fatiha.





Baba güçtür, kuvvettir ve temelimizdir.

Baba yurttur, yuvadır, evimizin direğidir.

Baba ocaktır, kucaktır; anlayana her şeydir.

Baba şandır, şereftir; geçmişimiz ve geleceğimizdir.





3 Ocak 2009’da Gebze’de 100 yaşında vefat eden merhum babam benim şerefim, ilk hocam, rol modelim, ideolüm ve her şeyimdi. Vefatının 15. yılında merhum babam Mustafa Kahraman’ı, mezarı başında şehit dedem İbrahim’in adını taşıyan ağabeyim Kemal İbrahim’in başkanlığında, babamın torunlarıyla birlikte Kur’an okuyup dua ederek andık.





Vasiyet, nasihat ve hatıralarını unutmayacağım merhum babamı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; babamın şahsında ebediyete intikal eden tüm babaların ruhu için siz değerli dostlarımı bir Fatiha ve üç İhlâs-ı Şerif okumaya davet ediyorum.

El-Fatiha…





Babamın vefat yıl dönümünde, aziz hatırası için mezarlığın girişine bir meyve fidanı dikerek ruhunu şad eyledik. Babamla çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi ile Karaovacık Yaylası’nda çektiğimiz ve Kocaeli TV’de yayınlanan belgesel bölümünü sizlerle paylaşıyorum.









Babamla 2003 Yılı Yayla Hatırası









Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi









Emine Anamın Yün Çorabı Örmesi





3 Ocak tarihi benim için çok önemlidir her yıl ocak ayının üçünde hüzünlenirim , 14 yıldır 3 Ocak geldiğinde duygusallaşıp üzülürüm. 2009 yılının 3 Ocak günü Mısır’ın başkenti Kahiredeyim , Cansuyu yardım ekibinin daveti ile Mısırdan Filistin’e gidiyoruz. Devri Alem belgesel programımın yayınlandığı Tv 5 Televizyonu adına Mısır’ın başkenti Kahiredeyiz İsrail tarafından bombalanan Filistin’in Gazze kentine tıbbi yardım malzeme götüren Cansuyu yardım derneği ekibinin Mısır Gazze sınırında belgeselini çekeceğiz.

Çok zor şartlar altında Süveyş kanalı ve Sina çölünü geçerek Mısır – Gazze sınırına gidip yardım malzemelerini İsrail bombardımanı altındaki Gazze’ye teslim edip Devri Alem belgesel programı http://www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimizi tamamlayıp geç vakitlerde Mısır’ın başkenti Kahire’ye döndüğümde gece yarısı çoktan geçmiş takvimler 3 Ocak 2009’u gösteriyordu. Gece yarısı kaldığım oteldeki odamın telefonu acı acı çalmaya başladı. Kardeşim Yunus Gebze’den arıyordu.

O gece hayatımın en acı telefonlarından birini aldım en değerli varlığım benim ilk hocam hayatı kendisinden öğrendiğim örnek insan rol modelim babam Kandazoğlu Mustafa hakka yürümüş ebedi aleme göçtüğünü öğrendiğimde dünyam yıkılmış kendimi tam bir boşlukta hissederek rahmetli babamla geçen çocukluk hatıraları bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başlamıştı. Hazırlıklarımı tamamlayıp Mısır’dan geri dönmüş , Mısır’dan Gebze Mustafa paşa camisindeki babamın cenaze namazına 3 saatte gelerek son anda yetişmiş babamı ebedi makanı mezarına bizzat kendim indirip yerleştirmiştim.

Merhum babamın hayatı çile sıkıntı içinde geçmiş. Dedem ibrahim birinci dünya savaşına gittikten 5 ay sonra şehit yetimi olarak dünyaya gelmiş kurtuluş savaşını yaşamış gözünün biri çiçek hastalığı salgınında kör olmuş ikinci dünya harbinde mecburi olarak askere gitmiş sıhhiye askeri olarak Erzincan’da vatani görevini yapmış darbeler ihtilaller yaşamış büyük sıkıntılar yaşamış düşmanlarının cinayete teşebbüs etme iftirası sonucu haksızlık ile hapiste yatmış ve davası beraatle sonuçlanmış iftira atanları Allah cc havale etmiş kendisini öldürmeye teşebbüs iftirasını atan şahıs daha sonra kendi kendini vurarak ömür boyu topal ve engelli kalarak haksızlık iftiranın bedelini ödemiş.

Hayatı boyu haksızlık karşısında susmayan her zaman mazlumun yanında olan biz evlatlarına devlet ve milletin hizmetinde yararlı işler yapmayı öğütleyip mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı yapıcı olup yıkıcı olmamayı vasiyet ve nasihat eden babam ilk okula 1924 yılında köyümüzde açılan okulda başlamış osmanlıca yazıları öğrenmiş harf devriminden sonra 1924 ‘ de Latince eğitim gören babam dini bütün güzel Kuran okuyan türkü söyleyen şiirler yazan kendisinden çok şey öğrendiğim dolu dolu çocukluk yıllarımı birlikte yaşadığım 13 yaşında okuyup adam olsun diye beni yatılı eğitim kurumuna bıraktığı babamla birçok hatıralarım var onların bazılarını sizlerle burada paylaşmak istiyorum

İşte o hatıralardan ikisi





Giresunun Espiye ilçesinde orman köyü olan Dikmen köyünde 1960 yılında dünyaya geldim. Köyümüz orman köyü olmasına rağmen orman köylerinin Anayasa ile desteklenmesi emir edilirken maalesef desteklenmediği için tüm orman köylerinde yaşayanlar o yıllarda iş aş yok, işsizlik vardı.Rahmetli babam merhum Mustafa ,Giresun ormanlarında çalışacak iş bulamadığı için Düzce ormanlarında hızar dere bölgesinde orman işçiliği yapmış. Ben babamı ilk kez dört yaşım da tanıdım. Düzce’den köye geldiğinde getirdiği bisküvinin (Püsküt) tadı halen damağımdadır. Babamın babacan tavrı, şefkatli kucağını 4 yaşımda yaşamıştım deyim yerinde ise babamı 4 yaşında tanıyıp görmüştüm.





Babamla Bayram Namazı

Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelir. Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu günler, heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri… Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler… Artık hepsi mazi oldu, çok gerilerde kaldı. O çocukluk yıllarımızdaki bayram hazırlıkları, daha bir ay önceden kendimizi bayrama hazırladığımız günler, arife gecesi mısır unundan yapılan helvalar, sabah erkenden merhum babamla birlikte bayram namazına gittiğimiz çocukluk günleri, birlikte köyümüzün tarihi ahşap camisinde kıldığımız ilk bayram namazı… Namazdan sonra babam elimden tutarak mezarlıkta atalarımızın kabirleri başında okuduğumuz Fatihalar… Babamla geçen güzel çocukluk günleri ve hatıraları üzerinden 57 yıl geçse de sanki dün gibi her şeyi hatırlıyor, babamla yaşadığım çocukluk hatıralarımı tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına sizlerle buradan paylaşacağımı duyurarak, 3 Ocak 2009 tarihinde vefat eden merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ı minnet, şükran, saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyor; ebediyete intikal eden tüm babaların ruhu için bir kez daha Fatiha okumaya davet ediyorum.





