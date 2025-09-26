GENEL:
Kartepe Evleri’nde durmaksızın çalışılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından projelendirilen Kartepe Evleri’nde inşaat çalışmaları eş zamanlı devam ediyor. 12 blok ve 144 konuttan oluşan proje, yeni yaşam alanıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek.

26 Eylül 2025 Cuma 09:51

 KARTEPE EVLERİ’NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş,, kentin düzenli ve modern şehircilik anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla projelerine devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Kartepe Evleri Projesi” için çalışmalar başladı. Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin ardından yüklenici firma, sahada mobilizasyon sürecini tamamlayarak inşaat çalışmalarına başladı.

 

BAZI BLOKLARDA TEMEL DONATI MONTAJI TAMAM

Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde yaşam kalitesini arttıracak projede farklı bloklarda inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak ilerliyor. Toplam 16 bin 800 metrekare üzerine inşa edilecek projenin bazı bloklarında temel donatı montajı büyük ölçüde tamamlanırken, bazı bloklarda ise demir mastar atma, temel izolasyon, grobeton döküm işlemleri yerine getirildi. Tüm inşaat faaliyetleri, belirlenen zaman planlaması ve koordinasyon çerçevesinde düzenli şekilde ilerliyor.

 

365 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların plan doğrultusunda koordineli şekilde yürütüldüğü Kartepe Evleri inşaatının 365 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Modern mimari çizgilerle tasarlanan proje 12 blok, 144 konuttan oluşuyor. Sosyal alanları, çocuk oyun parkları, spor salonları, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleri ile içerisinde birçok sosyal donatıyı bulunduracak yeni yaşam alanı bölgeye yeni bir soluk getirecek.

